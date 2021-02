Besoins de recrutements immédiats dans les EHPAD et services d'aide à domicile d'Occitanie

L'Occitanie recrute, ou plutôt les professionnels qui s’occupent de nos ainés recrutent. Selon l'ARS, ils ont besoin de renfort et dès maintenant. Les EHPAD, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services d’aide à domicile (SAAD) recrutent dans tous les territoires d’Occitanie. Très mobilisés depuis le printemps dernier, ces entités recrutent dans l’ensemble des corps de métier, qu’il s’agisse des personnels de santé ou de ceux qui interviennent dans la vie quotidienne de nos aînés.

Dans le contexte épidémique actuel, précise l'ARS Occitanie, il est notamment "nécessaire de renforcer les recrutements liés à la gestion des dépistages préventifs et au déploiement des campagnes de vaccination". Les besoins sont immédiats dans tous les corps de métiers et dans chaque bassin d’emploi de la région.

Quels sont les besoins ?

En priorité dans le domaine des soins : les EHPAD recherchent des médecins (H/F), infirmier.e.s, aides-soignant.e.s. Les SSIAD recherchent également des personnels de santé (infirmier.e.s et aides-soignant.e.s).

Dans le domaine de l’animation : les EHPAD ont recours à des intervenants variés pour créer du lien social, stimuler les capacités de chacun et chacune, prévenir la perte d’autonomie, offrir du bien-être aux résident.es et assurer un mode de vie qui a du sens, favoriser les liens avec l’extérieur et la famille. Ces animations concernent donc des activités socioculturelles, de la prévention et des activités physiques (sport adapté), du numérique…

Dans le domaine du fonctionnement quotidien des établissements : les EHPAD recherchent des cuisinier.e.s, des agents de service (ASH), assistant de vie, assistant dépendance, agent d’accompagnement auprès des personnes âgées et dépendantes…

Quelles sont les formations associées à ces métiers ?

La Région Occitanie met en œuvre un programme de formation professionnelle pour les demandeurs d’emplois afin de leur permettre d’accéder à des formations certifiantes ou professionnalisantes et de mieux se positionner dans les métiers visés. Les stagiaires de la formation professionnelle en fin de formation ou ayant validé une certification dans l’un de ces secteurs d’activité peuvent également être concernés par ces besoins en renfort, explique l'ARS.

Par ailleurs, la Région agit pour adapter l’offre de formations diplômantes dans les secteurs paramédical et social, dont les diplômes d’Etat recherchés par les employeurs comme Infirmier.es, Aide-Soignant.es ou encore Accompagnant Educatif et Social.

Pour l’année universitaire en cours (2020-2021), la Région a déjà augmenté significativement le nombre de places de formation avec : 101 places supplémentaires en Instituts de formation en soins infirmiers, 137 places en formations en travail social (éducateur. trice jeunes enfants, conseiller.e en économie sociale et familiale, éducateur.trice spécialisé, éducateur.trice technique spécialisé ou encore assistant.e de service social). "La Région ira encore plus loin, pour la prochaine rentrée universitaire de septembre 2021". Dans son Pacte vert – plan santé bien être, elle a d’ores et déjà prévu d’augmenter encore de 10% les places d’entrants en IFSI, la formation bac +3 la plus demandée sur Parcoursup. À la rentrée de septembre 2021, l’objectif est ainsi de permettre l’accès en première année à près de 2.500 jeunes, soit 350 de plus qu’en 2019.

Pour plus d’informations sur les formations proposées en Occitanie, rendez-vous sur : www.meformerenregion.fr

Comment identifier les offres d’emploi près de chez vous ?

Au quotidien, Pôle Emploi assure son rôle d’intermédiation auprès des entreprises de la région Occitanie et de conseil auprès des demandeurs d’Emploi en matière d’emploi, de formation, (voire de création d’entreprise) pour celles et ceux qui souhaiteraient s’orienter vers ces métiers et ce grâce à des équipes de conseillers dédiées aux employeurs et aux demandeurs d’emploi.

Vous êtes demandeur ou chercheur d’emploi, rendez-vous sur www.pole-emploi.fr et découvrez les offres d’emploi mises à disposition. Vous êtes employeurs, vous avez encore de nouveaux besoins de personnel, vous pouvez y déposer vos recrutements urgents très rapidement.

Les chiffres clés de la filière en Occitanie :