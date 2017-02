Emploi des cadres : la situation n'a jamais été aussi bonne depuis la crise de 2008

L'Association pour l'emploi des cadres (Apec) publie ses prévisions annuelles de recrutement pour l'année 2017. Les entrepreneurs interrogés sont optimistes et tablent, dans les Hauts de France sur une augmentation importante des embauches. Pour l'Apec, "tous les voyants sont au vert".

La région des Hauts de France est sur le podium du classement Apec pour les perspectives d'embauches de cadres, en troisième position derrière l'Ile de France et Auvergne Rhône Alpes. En 2017, jusqu'à près de 14 000 contrats ou promotions pourraient être signées. Il y en a eu 12 830 en 2016. Dans le plus pessimiste des scénarios ces embauches diminueront d'1% par rapport à l'an dernier. Dans le meilleur des cas, la hausse sera de 9%.

"Nous établissons à chaque fois une fourchette haute et une basse", détaille Christine Badier de l'Apec d'Amiens. "Nos prévisions sont souvent dans le vrai et pour 2017, nous tablons vraiment sur une hausse des recrutements et des promotions. C'est le cas dans les Hauts de France mais aussi partout. Ce qui n'est plus arrivé depuis la crise financière de 2008", s'enthousiasme Christine Badier.

La région est troisième dans le baromètre de l'Apec - Apec

Pour autant, les disparités territoriales persistent dans la nouvelle grande région. Les départements du Nord et de l'Oise sont les locomotives en terme de perspectives d'embauches. L'ex région Nord-Pas-de-Calais pèse 72% dans le recrutement de ces emplois qualifiés voire très qualifiés. L'ex Picardie pesant pour 28%. De la même manière l'optimisme des entrepreneurs est plus criant dans le Nord, le Pas-de-Calais ou l'Oise. Dans la Somme, 9% des entrepreneurs prévoient de diminuer leurs effectifs de cadres cette année. C'est le pourcentage le plus élevé dans la région.

Autre bémol samarien, l'attractivité du territoire. Certains secteurs peinent à attirer des salariés dans le département. La contre partie positive c'est que, dans l'industrie par exemple, il y a davantage de promotions de cadres en interne.

Le poids économique de l'ex Nord-Pas-de-Calais est toujours plus important - Apec

Les secteurs les plus concernés par ces bonnes prévisions économiques établies par l'Apec sont le commerce, l'informatique et la recherche et développement. Dans les Hauts de France, la hausse du recrutement des cadres commerciaux pourrait par exemple se situer aux alentours de 20% selon l'Apec."Globalement tous les services concentrent le potentiel d'embauches", précise Christine Badier.

Pour l'Apec, "tous les voyants sont au vert". Même si ces prévisions pourraient subir quelques aléas. "Surtout lors d'une année présidentielle", rappelle Christine Badier qui garde aussi un œil sur l'évolution de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Autant d'éléments qui peuvent perturber l'économie. En attendant l'association reste confiante dans une reprise qui se vérifie dans de nombreux secteurs. Le chômage des cadres est aux alentours de 5%. "Il est structurel et concerne une certaine partie des cadres comme les jeunes diplômés ou les séniors".