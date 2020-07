Emploi des jeunes : le Premier ministre Jean Castex développe à Besançon le plan du gouvernement

Jean Castex et trois de ses ministres, chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du travail, est venu à Besançon ce jeudi développer le plan du gouvernement pour l'emploi des jeunes.

Le gouvernement veut sonner la mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes, dont l'insertion sur le marché du travail est encore fragilisée par la crise du coronavirus. Le Premier ministre est venu à Besançon ce jeudi pour illustrer cet engagement et présenter son plan, baptisé "Un jeune, une solution". Jean Castex est accompagné de trois ministres : Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, chargée du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Mercredi en Touraine, le chef de l'Etat a donné de pistes sur le plan pour l'emploi des jeunes : Emmanuel Macron a confirmé une aide à l'embauche des jeunes de 4.000 euros, pouvant aller jusqu'à un salaire équivalent à deux Smic. Jean Castex doit préciser ces propositions.

Visite du CFA de l'industrie et d'une entreprise de micro-technique

Première étape de la visite : le Centre de formation d'apprentis de l'industrie de Besançon dont la délégation a visité les locaux en compagnie de jeunes en formation.

Le CFA de l'industrie de Besançon dispose notamment d'une unité mobile de formation, dans un camion.

Le camion de formation du CFA de l'industrie de Besançon. © Radio France - Lisa Guyenne

Deuxième étape : l'entreprise de micromécanique Cryla où le Premier ministre s'entretient avec les dirigeants et des salariés. Cryla Group a perdu 20% de son chiffre d'affaire avec la crise sanitaire. Le groupe bisontin, dont ces cinq entités sont également installés à Pirey et Montluçon, est spécialisé dans le découpage, l'usinage, le surmoulage de pièces précises pour l'aéronautique, le luxe, l'énergie et le médical.

Chez Cryla, Jean Castex se fait présenter des outils aéronautiques et médicaux. © Radio France - Lisa Guyenne

Chez Cryla Groupe, l'aéronautique représente 55% du chiffre d'affaires, d'où les difficultés actuelles. La crise sanitaire a accéléré la démarche de diversification de l'entreprise. En plein Covid, Cryla a créé un espace de 350 mètres carrés pour l'innovation.

La délégation gouvernementale est arrivée à 9h30 à Besançon.