Emploi : des jobs d'été à pourvoir dans les établissements de santé en Sarthe

"Cet été, ce n'est pas sur la plage que l'on fera les plus belles rencontres". C'est le slogan de Josette qui n'est ni une soignante, ni une pensionnaire d'une maison de retraite mais l'acronyme de JObs Santé l'ETE". Une plateforme numérique lancée depuis le début du mois de juin par l'agence régionale de la santé. " C'est un site internet qui permet aux établissements de santé, aux EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et aux SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) de déposer leurs offres" explique Anne-Cécile Pichard, responsable du département Ressources humaines et numériques du système de santé à l’ARS des Pays de la Loire. "Les étudiants qui cherchent un job d'été peuvent de leur côté déposer leur CV et candidater".

560 postes à pourvoir dans les établissements de santé de la région, une centaine en Sarthe

23 établissements de soins recrutent en Sarthe. "Il y a pour l'instant 102 postes à pourvoir et déjà 159 candidats" précise Anne-Cécile Pichard. " Ce sont des postes en Ehpad, des postes d'infirmiers, d'aide soignants, d'agent d'entretien. Principalement des postes d'agents de service hospitalier". Cette plateforme est donc surtout dédiée aux étudiants des filières santé qui peuvent exercer des missions d'aide-soignant ou d'infirmier. "Mais pas seulement, les autres étudiants peuvent aussi prétendre à des remplacements d'agents de service hospitalier avec une formation à l'emploi qui est proposée au moment de la prise de poste" ajoute la DRH de l'ARS Pays de la Loire.

Une plateforme numérique déjà testée pendant la crise du coronavirus

Ce dispositif a déjà été testé au printemps au plus fort de l'épidémie. " Nous avons pu affecter plus de 3000 étudiants au niveau régional pendant la crise Covid notamment en Ehpad et plus de 620 professionnels pour palier l'absence de personnel arrêté ou pour venir en renfort dans les services". Cette plateforme est une première en France au niveau des agences régionales de santé. "Josette fera sûrement des petits dans les prochaines semaines dans les autres régions de France " se réjouit Anne-Cécile Pichard qui espère aussi que cette expérience donnera des idées aux étudiants. "Ils vont découvrir des métiers utiles à la société et des missions qui ont du sens. La richesse des contacts avec les résidents des EHPAD. Nous sommes convaincus qu'un certain nombre de travailleurs saisonniers y trouveront une vocation"