Emploi des personnes handicapées : Ça progresse, mais trop lentement

Malgré la loi obligeant les entreprises à employer au moins 6% de personnes handicapées, leur chômage est deux fois plus élevé que celui des "valides". 150 manifestations sont organisées dans le cadre de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées.

Du progrès certes, mais trop lent

En Bretagne, 27.000 personnes en situation de handicap restent inscrites à Pole Emploi, mais "de plus en plus d'entreprises embauchent des personnes handicapées", selon Catherine Logeais, déléguée Bretagne de l'AGEFIPH. Le "taux d'emploi progresse depuis plusieurs années", mais le chômage est 2 fois plus élevé chez les personnes handicapées, par rapport aux personnes valides.

Problème de représentation

Le premier frein à l'embauche d'une personne handicapée, selon Catherine Logeais, est la mauvaise image que se font les employeurs et salariés des entreprises du handicap. Comme dans la société en général, dit Catherine Logeais. Ainsi, peu de personnes le savent, mais 80% des personnes handicapées ont des handicaps non-visibles. 90% des embauches se font donc sans aménagement de poste.

Problème de formation

Autre frein à l'embauche, la formation des personnes qui deviennent souvent handicapées au cours de leur vie professionnelle et qui doivent donc accepter de nouvelles compétences pour évoluer sur un autre poste ou dans un autre métier. "Beaucoup d'efforts" ont été faits en Bretagne dans le cadre du plan de formation 500.000 lancé en 2016, mais ils ne sont pas suffisants, selon Catherine Logeais.

90% des embauches se font sans aménagement de poste © Maxppp - Claude Prigent

La difficulté à retrouver un travail après un accident

L'exemple de Bertrand Charles, 52 ans, habitant à Saint Grégoire au nord de Rennes. Paraplégique après une chute il y a 11 ans, il a cherché un emploi pendant plusieurs années, sans succès.

Le témoignage de Bertrand Charles au micro France Bleu Armorique de Brigitte Hug Copier

D'abord bien connaître le marché et le bassin d'emploi visés

Jusqu'au 19 novembre se tient donc la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées. 150 actions sont programmées en France et en Bretagne, pour que demandeurs d’emploi, salariés en activité, grand public, recruteurs, managers, se rencontrent.

Pour les personnes en situation de handicap à la recherche d'un travail, Catherine Logeais recommande de bien connaître le marché et le bassin d'emploi visés et de ne pas réduire leurs recherches aux seuls forums pour personnes handicapées.