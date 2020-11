Emploi des personnes handicapés en Côte-d'Or : "transformer les difficultés en résilience"

Organisé conjointement par le Medef de Côte-d'or et l'Agefiph, l’association pour l'insertion professionnel des personnes handicapés, le forum Handijob démarre donc ce vendredi, jusqu'au 4 décembre. Une version plus étalée que les précédentes éditions, car cette année tout se passe sur rendez-vous, en présentiel ou en distanciel.

Donner la chance aux candidats de se présenter aux recruteurs

Quoi qu'il en soit, c'est un rendez-vous majeur à plus d'un titre pour les personnes en situation de handicap, qui peinent à trouver un boulot, souligne Noura Dehho, chargée de projet à l'associaiton DFCO foot fauteuil : "ce forum se veut assez éclectique, il y a à la fois des offres d'emplois, de stages, et une partie qui est libre et qui permet aux personnes d'échanger, donc l'idée de l'événement au-delà de l'offre d'emploi, c'est de créer un premier contact, et une occasion de s'exprimer, de présenter ses compétences, et par cela de lever les freins, parce que ces freins subsistent encore."

Les discriminations, les préjugés, c'est une réalité, ok, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça ?

Elle-même confrontée à ces freins pendant plusieurs année, Noura a trouvé la force et les ressources pour se battre, et montrer ses compétences : "j'ai essayé de transformer cette difficulté en résilience. Je me suis beaucoup investie dans le milieu associatif, j'ai continué à être présente dans les forums, les job-datings, les coachings, tout ce qui pouvait me permettre d'exprimer mon parcours, de trouver des solutions avec les partenaires."

Une démarche particulièrement volontaire, qu'elle tente désormais de transmettre à d'autres candidats à l'emploi, malgré la subsistance de clichés sur le handicap : "Il y a toute une construction mentale. Quand on pense handicap, on pense fauteuil. Or 80% des personnes en situation de handicap on un handicap dit 'invisible'. Si j'avais un conseil à donner aux candidats, ce serait de se focaliser sur son savoir-faire, et son savoir-être. Les discriminations, les préjugés, c'est une réalité, il ne s'agit pas de l'occulter, mais de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est compliqué, mais il faut avancer. Pour moi, la solution, c'est la rencontre, c'est la pédagogie, c'est de parler avec les recruteurs, pas de se poser en victime."