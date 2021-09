Emploi : des saisonniers activement recherchés par Bonduelle à Labenne

Après plusieurs mois de confinement et la liberté enfin retrouvée, la main d'oeuvre est de moins en moins facile à trouver pour venir aider les entreprises landaises. Soléal Bonduelle recherche activement plusieurs dizaines de personnes pour finir sa saison estivale à Labenne.

Soléal Bonduelle recherche 60 personnes pour rejoindre ses équipes à Labenne. A la clé, des contrats saisonniers et des CDD.

Cette saison a été très particulière pour l'entreprise Soleal Bonduelle à Labenne. L'entreprise spécialisée dans la conserve de mais et de haricots verts arrive à mi-saison et ses équipes ne sont toujours pas complètes. Des postes sont à pourvoir tout au long du processus de fabrication. Votre mission : réceptionner, trier et stériliser les légumes qui partiront ensuite dans la grande surface.

Plusieurs dizaine de postes à pourvoir

Soleal Bonduelle recherche principalement des opérateurs de ligne, des opérateurs de tri, des caristes, des contrôleurs qualité et des aides mécaniciens. Une formation au poste est prévu sur place. Les critères : être disponible dès maintenant et jusqu'à octobre, être majeur et bien évidemment motivé !

