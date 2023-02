Emploi des seniors : des dispositifs spécifiques proposés par Pôle Emploi en Bretagne

Alors que la réforme des retraites doit repousser l'âge légal de départ à 64 ans, on s'intéresse au taux d'emploi des plus de 50 ans en Bretagne. Pour en parler, Stéphane Bideau le directeur régional adjoint de Pôle emploi Bretagne était l'invité sur France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : le taux de chômage des seniors est de 4,6 % en Bretagne, contre 5,8 % au niveau national. Des seniors, qui représentent aussi 27 % des demandeurs d'emploi inscrits dans notre région. Quel est le profil de ces demandeurs d'emploi de plus de 50 ans?

Stéphane Bideau : On comptabilise un peu plus de 66 000 demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans. 60 % des demandeurs d'emploi seniors, sont des demandeurs d'emploi de longue durée, c'est à dire qu'ils sont inscrits depuis plus de douze mois à Pôle Emploi. 56 % d'entre eux sont des femmes. Et quand on regarde leurs qualifications, il y a 47% des seniors qui sont en recherche d'emploi actuellement et qui ont un niveau bac ou au dessus du bac.

Quels types d'emplois recherchent ces seniors?

Les métiers recherchés par ces seniors se retrouvent dans quatre grands domaines: il y a beaucoup d'assistants/d'assistantes maternelles, il y en a également dans le domaine des services à domicile, notamment des aides à domicile, des aides ménagers, également dans le secteur du secrétariat et puis dans le secteur du nettoyage de locaux.

C'est en raison de leur âge que ces seniors ne trouvent pas d'emploi?

Alors déjà, il faut rappeler que les seniors, comme le reste de la population des demandeurs d'emploi, profitent du dynamisme économique de la Bretagne qui est marquée par un nombre d'offres d'emplois relativement important. J'en avais ce matin plus de 62 000 sur le site de Pôle Emploi. Ces offres d'emploi sont dans des secteurs en tension où il est difficile de recruter. C'est le cas de l'Agroalimentaire où on a besoin de bras, dans les transports d'une façon générale, mais aussi l'hôtellerie restauration en Bretagne, l'agriculture et le bâtiment. Ce qui caractérise l'emploi des seniors, c'est qu'ils sont un peu moins nombreux qu'ailleurs à être inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi. Mais ils restent plus longtemps au chômage.

Qu'est ce que vous faites concrètement pour aider ces demandeurs d'emploi seniors?

Nous proposons à ces seniors un accompagnement individualisé, personnalisé et psychologique, parfois pour les remettre le plus rapidement possible en activité. Nous utilisons toute une palette d'outils pour favoriser l'emploi des seniors. Parmi les services, je peux citer le "pack" de remobilisation. Cela se passe sur une journée avec une dizaine de demandeurs d'emploi. Ils sont accompagnés par des conseillers sur le volet indemnitaire, sur l'entreprise pour les mettre en contact avec des employeurs. Les seniors peuvent aussi se retrouver un petit peu démobilisés, voire parfois démoralisés. Donc, on leur propose une prestation qui s'appelle "valoriser son image professionnelle" pour qu'ils puissent retravailler sur leur réassurance, l'identification de leurs compétences individuelles, leur savoir être.

En plus de la confiance en soi, un travail est aussi mené sur les stéréotypes?

Oui, tout à fait. Je peux citer également, un exemple sur le bassin de Rennes, nous avons une agence à Rennes sud qui a mis en place un atelier qui s'appelle "Atout âge". Il se déroule en trois demi journées. Il réunit également des groupes de demandeurs d'emploi seniors qui sont accompagnés par un conseiller et un psychologue. Il y a un premier temps pour leur permettre de libérer la parole, de travailler sur les stéréotypes, les discriminations, la déconstruction de représentations que l'on peut avoir soi même lorsqu'on est senior. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, on travaille sur les compétences individuelles, pour pouvoir identifier celles qui sont transférables vers d'autres métiers. Et puis un troisième temps où on leur propose des offres, on les met en relation avec des employeurs. Et parfois même, il y a d'anciens salariés qui reviennent dans nos agences et qui témoignent de leur parcours auprès d'autres seniors, c'est souvent très intéressant.