Emploi : en 10 ans, près de 10.000 personnes sont passées par le service de placement transfrontalier de Kehl

Alors que la France et l'Allemagne célèbrent les 60 ans du traité de l'Elysée, signé le 22 janvier 1963 pour renforcer les échanges entre la France et l'Allemagne, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui fonctionne, chez nous, dans la coopération transfrontalière. Le service de placement géré par Pôle emploi et la Bundesagentur für Arbeit à Kehl, juste à côté de Strasbourg, est un bon exemple.

Depuis février 2013, des fonctionnaires français et allemands y travaillent au quotidien pour favoriser les embauches des deux côtés du Rhin. Ainsi 9.400 demandeurs d'emplois, principalement français, sont passés par le service de placement transfrontalier (STP). 4.000 ont retrouvés un emploi.

Aucune obligation

Ce service propose aux demandeurs des traductions de CV, des séances de coaching, ou encore des cours de langue. Le suivi est personnalisé, et surtout il est sans aucune obligation. Les personnes qui s'inscrivent peuvent arrêter à tout moment.

La fermeture des frontières et le covid avaient donné un coup d'arrêt au fonctionnement du STP. Depuis, les demandeurs sont revenus progressivement, avec un peu de changement. Il y a plus d'Allemands à venir se renseigner sur des postes en France.