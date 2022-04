Emploi : en Alsace, les entreprises peinent à recruter des cadres

Le nombre d'offres d'emploi de postes de cadres est plus élevé qu'avant la crise du Covid en Alsace, mais le nombre de recrutements est en baisse du fait de la pénurie de candidats. La guerre en Ukraine vient aussi bousculer les perspectives des entreprises.

L'emploi des cadres se porte bien en Alsace, mais les problèmes de recrutement et la guerre en Ukraine freinent la reprise : c'est le constat dressé par l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) du Grand Est mercredi 27 avril, à la veille de la publication des derniers chiffres du chômage au premier trimestre 2022.

Les entreprises ont bien rebondi suite à la crise du Covid, mais elles peinent désormais à recruter, selon Jacques Triponel, délégué régional de l'APEC. "Après une forte chute pendant la pandémie, le nombre d'offres est brusquement remonté. Aujourd'hui, on a même plus d'offres d'emploi qu'en 2019". Près de la moitié de ces postes sont à pourvoir en Alsace, où 5270 recrutements ont été effectués en 2021.

"On voit déjà l'effet de la guerre en Ukraine"

Malgré ces offres en nombre, les candidats ne se bousculent pas. "Le nombre d'embauches est en baisse de 4% dans la région par rapport à 2019, et de nombreux postes ne sont pas pourvus", souligne Jacques Triponel. En plus des difficultés structurelles liées au manque de candidats formés, notamment sur les postes liés à l'informatique, les recruteurs sont confrontés à de nouveaux critères de la part des postulants. "Proposer un ou plusieurs jours de télétravail est aujourd'hui devenu quasi-incontournable pour être attractif", note Jacques Triponel.

Le conflit en Ukraine et ses répercussions vient également ralentir les excellentes perspectives d'embauche pour 2022 en Alsace. "On voit déjà un effet de la guerre en Ukraine. Les recruteurs anticipent d'éventuelles conséquences". C'est surtout le cas "dans les entreprises alsaciennes qui ont des capitaux étrangers, ou qui font de l'export, très nombreuses dans la région", souligne Jacques Triponel. Résultat, les entreprises retardent les embauches, en attendant de voir comment la situation évolue. Malgré cela, "on s'attend à terminer l'année sur une note positive, avec une hausse de 2 à 3% des embauches", conclut Jacques Triponel.