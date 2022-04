Emploi : en Côte-d'Or, les agences d'intérim ont aussi du mal à recruter

Avant quand on cherchait un job, on était dans l'embarras. Aujourd'hui on aurait plutôt l'embarras du choix. C'est en tout ce qu'affirme Pôle Emploi qui parle d'une "année record " en termes de recrutements. On prévoit 3 millions d'offres d'emploi cette année en France. Un chiffre en hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Les chiffres pour la Côte-d'Or seront dévoilés ce jeudi 7 avril mais une choses est certaine, on constate la même tendance dans nos agences d'intérim.

"On a vraiment un manque de candidats. Avant le recruteur etait roi, aujourd'hui c'est la personne qui recherche un emploi" explique Charlotte Chabert, chargée de recrutement au sein de l'agence Crit spécialisée dans le secteur industriel, le transport et le BTP. "Pour vous citer un exemple récent, j'ai eu un agent de maintenance avec des compétences en électricité qui a eu 6 offres d'emploi. Il a bien sûr choisi la meilleure."

"Nous avons une cinquantaine d'offres actuellement et des candidats parfois difficiles. On voit des gens renoncer à leur mission deux jours après avoir commencé et zapper vers une autre proposition. Ce n'est pas un bon réflexe, car la relation de confiance avec un employeur se construit dans la durée."

Dans les autres agences d'intérim, Adecco parle d'une activité soutenue avec 500 offres de missions en Côte-d'Or notamment dans l'industrie. Le réseau Randstad voit son nombre d'offres d'emploi augmenter de 30 % dans notre département par rapport au printemps 2021.

Un CDI sans passer par la case CDD

Dans l'ordre, les secteurs qui recrutent sont l'industrie, le transport, la construction et l'hôtellerie-restauration. Pour motiver les intérimaires, de plus en plus de patrons parlent d'embauche immédiate. "Aujourd'hui 40 % de nos offres sont des CDI avec des patrons prêts à signer sans passer par un intérim ou un CDD" souligne Patrick Vanoli, un des experts de ce réseau. Malgré tout des offres restent sans réponses, alors Randstad conseille aux recruteurs de ne plus s'arrêter aux diplômes ou a l'expérience, et d'ouvrir leurs portes aux candidats qui font preuve de bonne volonté. "On essaie de s'adapter en construisant des passerelles entre les métiers et d'ouvrir le champ des possibles" explique Patrick Vanoli.

En 2022, 57,9% des projets d'embauche sont jugés "difficiles" par les employeurs, soit une augmentation de 13 points révèle une étude de Pôle Emploi menée au niveau national. Les difficultés les plus fortes sont dans la construction (couvreurs, plombiers, menuisiers, peintres...), l'industrie (chaudronniers, soudeurs...) la réparation automobile et la santé. Dans près de 9 cas sur 10, le recrutement aura bien lieu, mais il prendra plus de temps ou l'employeur devra revoir ses attentes (profils, salaires, etc.) prévient Pôle Emploi

"Cette situation va perdurer, nos projections sur les prochains mois montrent une offre d'emplois constante, alors que le nombre de candidats devrait baisser en raison des embauches" pronostique Patrick Vanoli.

Autre frein de taille, et sans doute durable, la forte hausse des coûts du carburant n'incite désormais pas à trouver un emploi loin de chez soi.