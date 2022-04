Emploi : en Dordogne, "en ce moment il y a des offres de partout", témoigne un Périgourdin

Le chômage est en baisse en Dordogne. En mars, 32.000 personnes sont en recherche d'emploi dans le département, soit un taux de chômage autour de 7% et une baisse de 6% du nombre de demandeurs d'emploi en un an. Et ces derniers temps, les offres d'emploi fleurissent sur le site de Pôle emploi, et les sites spécialisés dans le recrutement. Jean-Claude, 48 ans, l'a bien remarqué. Inscrit à Pôle emploi, il effectue régulièrement des missions d'intérim. "Depuis le début de l'année, j'ai remarqué que ça recommence à augmenter. C'est comme la bourse, ça monte, ça descend, et en ce moment il y a des offres de partout", indique-t-il. Ce matin d'ailleurs, il a encore reçu un appel pour une mission de cariste. "Les domaines qui marchent bien, c'est la couverture, la mécanique, la tonte qui a commencé et qui recrute beaucoup", précise-t-il.

Juste derrière lui, à la sortie de l'agence, Elisabeth, 69 ans, est elle en pleine reconversion professionnelle. Ancienne coiffeuse, elle a décidé de changer de métier après une maladie. Elle veut désormais se tourner vers l'aide à la personne. "Je suis inscrite depuis quatre mois à Pôle emploi, et il y a beaucoup d'offres, ma conseillère m'a dit que ça recrute bien. J'ai même un rendez-vous la semaine prochaine", dit-elle en souriant.

Les entreprises peinent à recruter

En mars, 2.191 offres d'emploi ont été déposées sur le site de Pôle emploi. C'est près de 800 offres de plus que l'an dernier à la même époque. Les secteurs qui recrutent le plus sont la restauration, l'esthétique, les services à domicile, ou encore le transport. Et en un an en Dordogne (entre mars 2021 et février 2022), Pôle emploi recense 254.044 recrutements. C'est une hausse de 21,6% en un an. Pourtant, les entreprises peinent à recruter. C'est le cas de Beauty Success par exemple. Le groupe de parfumeries implanté à Saint-Astier cherche à recruter une dizaine de personnes "C'est beaucoup, c'est en augmentation, et surtout ce qui change par rapport à avant, c'est que ce sont des postes qui restent non pourvus pendant très longtemps", explique Justine Morganti, responsable ressources humaines et recrutement de l'entreprise. Même constat à Leroy Merlin, à Chancelade. Trois postes en vente et un poste en logistique sont actuellement à pourvoir. Rosanna Caprio, responsable RH, constate qu'il est difficile de recruter depuis la crise du Covid."Les gens ont changé de mentalité, ils veulent un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle", explique Rosanna Caprio. "Et chez les jeunes générations, ils ont beaucoup d'attente, et c'est plus à nous de devoir les séduire", ajoute-t-elle.