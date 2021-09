Emploi en Drôme Ardèche : les entreprises recrutent !

Si vous êtes au chômage, sachez qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir en Drôme Ardèche ! Pas moins de 1800 offres d'emplois seront proposées au forum de l'emploi qui se tiendra à Saint-Rambert-d'Albon, jeudi 23 septembre. Pour cette 5e édition, e rendez-vous est donné de 8h30 à 12h30 dans la salle polyvalente de la commune.

Selon Pierre Jouvet, président de la communauté de commune Portes DrômArdèche, qui organise l'évènement, le nombre d'offres est un record. Le marché de l'emploi et l'économie dans le nord des deux départements, connaît un rebond après plusieurs mois marqués par le Covid : "Nous avons un taux de chômage en dessous de la moyenne nationale et départementale, dans un contexte plus général de rebond avec une dynamique économique ici très forte, dans l'industrie, l'artisanat, le bâtiment, la maroquinerie, le service à la personne…"

Selon le Pôle emploi de Tournon, le nombre de chômeur reste stable dans le secteur Portes DrômArdèche : fin juin, 2250 personnes étaient sans activité. Au total, 4360 personnes étaient inscrites à Pôle emploi, loin de l'explosion du nombre de chômeurs attendue après les mois de confinement. Le marché de l'emploi très dynamique et le nombre de chômeurs qui reste stable font que les offres sont particulièrement nombreuses en ce début septembre.

Des recrutements en CDI

L'entreprise drômoise Albon Plastiques, du groupe NextPool fabrique des liners et équipements pour les piscines. L'an dernier, ils ont recruté 25 personnes et cherchent aujourd'hui à embaucher 15 salariés. Gérald Noiret, le directeur opérationnel du site de Saint-Rambert-d'Albon explique en partie ce dynamisme par la crise sanitaire : "Avec les confinements, les gens ont passé beaucoup de temps chez eux, alors ils se sont dit qu'ils allaient investir sur leur bien immobilier et donc ils achètent des piscines."

Selon Marine Anton, gérante d'Haase Innovations, une société drômoise qui fabrique des vêtements de luxe, les questions éthiques entrent aussi en compte, depuis la crise sanitaire : "On sent qu'il y a un besoin de revenir aux valeurs de chez nous, au made in France, et donc à la relocalisation." Marine Anton cherche à embaucher une trentaine de personnes, pour ouvrir un nouveau site dans la Drôme, en plus de celui de Manthes.

"Certaines personnes préfèrent les emplois précaires"

Pourtant, certaines entreprises se heurtent à des difficultés de recrutement en CDI, notamment. Chez Albon Plastiques, certains intérimaires préfèrent rester précaires. Le CDI ne fait plus rêver tout le monde, selon Gérald Noiret : "Vous avez certaines personnes qui préfèrent les emplois précaires, _le mot CDI ne fait plus forcément rêver, les confinements ont fait que les gens se posent d'autres questions sur leur appartenance_, notamment. Et puis les jeunes ont parfois envie d'essayer plusieurs choses pour savoir ce qui leur plaît."

Chez Albon Plastiques, comme chez Haase innovation, tous les types de profils sont recherchés : "Hommes femmes, peu importe ! On est aussi ouverts aux gens en fin de carrière à qui il manque quelques années pour partir à la retraite. Peu importe les diplômes tant qu'on est motivé", détaille Marine Anton. La qualité de vie a aussi son importance : "Nos salariés viennent des villages d'à côté, on fait 35 heures par semaine, et on ne travaille pas le vendredi après-midi."

Les deux entreprises misent notamment sur la formation pour attirer du monde : elles s'engagent à apprendre entièrement le métier aux nouvelles recrues.

Si vous vous rendez au forum de l'emploi de Saint Rambert, n'oubliez pas votre pass sanitaire, un CV et une lettre de motivation