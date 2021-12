Emploi en Sarthe : les candidats sont les maitres du jeu selon Pôle emploi

Travailler plus pour gagner plus. C'est un peu la philosophie de la réforme de l'allocation chômage qui entre en vigueur ce 1er décembre. Avec une période de travail rallongée pour que les chômeurs puissent être indemnisés. Avec la reprise économique, le nombre de postes à pourvoir explose

" Les offres d'emploi ont bondi de 25% par rapport à la période d'avant Covid". Sabine Préciado-Lanza, la directrice territoriale Sarthe Mayenne de Pôle emploi évoque un marché "très, très dynamique" depuis la reprise économique. Et tous les secteurs recrutent. Celui des transports, de l'hôtellerie-restauration mais aussi le bâtiment et l'industrie. "Aujourd'hui, on va dire que ceux qui ont les compétences et qui sont le plus près du marché de l'emploi y trouvent un emploi sans problème. Certains décident de démissionner le vendredi et retrouve un emploi le lundi matin". Un monde idyllique digne des Trente glorieuses. Mais Sabine Préciado-Lanza l'assure le rapport de force entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs a changé

Les demandeurs d'emploi en position de force

Selon la directrice territoriale de Pôle Emploi en Sarthe., aujourd'hui ce sont les candidats qui sont les maîtres du jeu. " Ils sont en capacité de pouvoir gérer, négocier avec l'entreprise ce qu'ils veulent, les conditions de travail qu'ils souhaitent, parce que les offres d'emploi sont pléthoriques aujourd'hui".

Certains boudent les contrats longs, car ils ne veulent pas s'engager. " De manière générale, on voit les entreprises proposer des CDI et on a des demandeurs d'emploi qui aujourd'hui, souhaitent des contrats de travail plus courts pour pouvoir gérer leur parcours professionnel, changer d'entreprise et changer de métier au regard des projets personnels qui peuvent avoir aussi".

Résultat, certaines entreprises s'adaptent en proposant des contrats de 4 mois qui jusque là permettaient de toucher l'allocation chômage explique Sabine Préciado-Lanza. A partir de ce mercredi, il faudra donc travailler au mois 6 mois ces deux dernières années pour toucher le chômage

Une opportunité pour les chômeurs de longue durée

La pénurie de main d'oeuvre est telle que le mode de recrutement a changé. "On sait bien que le demandeur d'emploi qui a toutes les compétences et l'expérience requises, il est embauché. Donc aujourd'hui, nos entreprises recrutent différemment. Elles se demandent si la personne peut s'intégrer à l'équipe de travail, avant de parler de compétence".

Une opportunité pour les chômeurs de longue durée. " On a tous les leviers, en tout cas pour les former, pour répondre aux besoins techniques de l'entreprise. Notre travail à Pôle emploi. C'est justement d'accompagner ceux qui sont les plus éloignés du travail pour les ramener vers le marché de l'emploi en leur faisant découvrir les métiers et les secteurs qui recrutent". En un an, le nombre de chômeur de catégorie A, ceux qui n'ont pas du tout travaillé, a baissé de plus de 12 % en Sarthe

L'interview de Sabine Préciado-Lanza est à réécouter ici