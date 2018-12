Emploi : l'embauche en CDI bondi de 25% dans le Nord Cotentin

Les entreprises du Nord Cotentin ont embauché un peu plus de 25.000 personnes au dernier trimestre 2018, en hausse de 3.6% sur un an. L'emploi en CDI bondi de 25% avec une offre concentrée dans l'industrie.

Manche, France

L'embellie se confirme pour l'emploi en France en cette fin 2018 : 15.000 créations nettes de postes au troisième trimestre selon l'INSEE. La Manche profite aussi de cette dynamique avec un peu plus de 25.000 embauches dans le Nord Cotentin fin septembre, en hausse de 3.6% sur un an. Les entreprises manchoises ont de plus en plus recourt aux CDI (+25%), notamment dans le secteur de l'industrie.

Moins de chômage que la moyenne nationale

Avec 7.3% de chômage, soit près de deux points de moins que la moyenne nationale, la Manche est un département particulièrement dynamique. La chaudronnerie, la métallurgie, la soudure sont les trois branches professionnelles qui recrutent le plus dans la Manche. "On cherche aussi des techniciens d'étude et toutes les fonctions support" explique David Lefèbvre, directeur de Pôle Emploi Cherbourg-Centre. En un an, l'emploi dans l'industrie bondi de 23%, tandis que le secteur des services se stabilise (0.8%).

Beaucoup de CDI chez LM WIND

L'autre bonne nouvelle, dans le Nord Cotentin, c'est que les entreprises ont davantage recours au CDI (+23% sur un an). "Les entreprises qui n'avaient pas recruté depuis longtemps se sont mises à recruter, analyse David Lefèbvre, comme LM Wind (fabricant de pales pour l'industrie éolienne, NDLR) qui vient de s'installer recrute beaucoup en CDI. Malgré cette recherche d'emplois stables, l'Intérim continue lui aussi de progresser (+8%).