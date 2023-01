Emploi : la compagnie maritime Brittany Ferries veut recruter 800 personnes pour la saison 2023

Brittany Ferries attend vos CV ! La compagnie maritime française annonce ce lundi 23 janvier dans un communiqué sa volonté de recruter 800 personnes pour la saison 2023. En cause, de bons résultats et une augmentation des réservations par rapport à la même période en 2022 en hausse de 20%.

ⓘ Publicité

Brittany Ferries, qui gère la ligne Caen/Ouistreham - Portsmouth, annonce 125 000 passagers supplémentaires sur l'année 2022 et l'arrivée d'un nouveau navire propulsé au GNL opérant sous pavillon français.

Large offre d'emploi

Toujours dans son communiqué, le Directeur des Ressources Humaines de Brittany Ferries, Jean-Luc Vigouroux, a expliqué ce choix de recrutement : "Plus que jamais, le recrutement est un enjeu majeur pour l’entreprise dans un marché de l’emploi en tension. Nous recrutons 800 saisonniers pour embarquer sur l’ensemble de nos navires et nos escales avec des profils et des métiers très variés : stewards, cuisiniers, matelots, mécaniciens, officiers, agents d’escale".

Pour consulter les nombreux postes à pourvoir au sein de Brittany Ferries, à terre comme en mer, la compagnie invite les candidats à consulter la page suivante : https://recrutement.brittany-ferries.com