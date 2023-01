Emploi : la filière automobile encore au ralenti en Bourgogne-Franche-Comté

La filière automobile tousse un peu en Bourgogne-Franche-Comté. Elle n'est pas encore totalement remise de l'épidémie de Covid-19. C'est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par l'Insee . Le secteur emploie aujourd'hui 38 530 salariés dans la région. Une baisse de 4,9 % sur un an (juin 2021-juin 2022). On compte plus de départs que d'embauches, et notamment des démissions

ⓘ Publicité

Une question de contexte

Ces mouvements sont liés en partie au contexte économique difficile, et notamment la crise des semi-conducteurs. Ces puces indispensables pour fabriquer des voitures. Les fournisseurs asiatiques les livrent au compte-goutte depuis la pandémie. Résultat, la production s'arrête, puis reprend d'un jour sur l'autre, ce qui pousse des salariés vers la sortie. 2 940 personnes ont quitté la filière automobile entre 2019 et 2022, et la plupart des départs sont des démissions, principalement dans les métiers de la logistique et de la conception.

La bonne nouvelle, c'est le recul de l'activité partielle (voir ci-dessous), mise en place pour éviter les licenciements. quand la production est incertaine. Elle concerne en moyenne un millier de salariés au dernier trimestre 2022, contre plus de 7.000 à la même période en 2021.

Le recul de l'activité partielle est un signal positif et de stabilité dans la filière - DGEFP-DARES, demandes indemnisations SI APPART.

Malgré tout, le secteur reste dynamique. "La mutation vers l’électrique s’accélère dans la région avec la mise en route d’une nouvelle ligne de montage sur le site Stellantis de Sochaux permettant d’assembler aussi bien des véhicules thermiques qu’électriques", rappelle l'Insee. "Le rapprochement de Faurecia avec l’équipementier allemand Hella, qui officie dans le domaine de l’éclairage et de l’électronique, va également dans ce sens."