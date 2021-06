Emploi : La Flèche veut devenir un territoire zéro chômeur

La commune de La Flèche dans le sud de la Sarthe compte actuellement 1.500 demandeurs d'emplois. Elle veut passer à la vitesse supérieure pour lutter contre le chômage. Elle vient de mettre en place le dispositif "Territoire zéro chômeur de longue durée ». C'est la seule commune du département à avoir intégrer ce programme. Pour cela, elle a recruté un chargé de mission Yéli Azaud.

L'opération "Territoire zéro chômeur de longue durée » à La flèche s'inscrit sur la longueur. Il s'agit dans un premier temps de communiquer. Les différents intervenants sont invités à se faire connaître en allant dans la permanence de la maison des projets situé en centre-ville. Il s'agit bien évidemment de réunir les chefs d'entreprises, de recenser les besoins et de recevoir en particulier les demandeurs d'emplois.

On veut rencontrer les gens pour voir leurs projets et ce qu'ils ont envie de faire. On pense différemment pour relever le défi de l'emploi en partant de la compétence des gens