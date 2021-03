Emploi : la Fonderie de Bretagne à Caudan est à vendre

Le groupe Renault confirme qu'il met en vente le site morbihanais qui emploie plus de 300 personnes. 500 emplois sont directement menacés dans le secteur si on prend en compte les sous-traitants.

Renault a annoncé ce jeudi soir la vente de la Fonderie de Bretagne, à Caudan, dans le Morbihan. 350 personnes y sont salariées. Cela représente 500 emplois indirects.

Lors d'un comité social et économique extraordinaire, la direction du groupe a annoncé être à la recherche d'un repreneur, "qui lui parait plus à même de pérenniser les activités et les emplois et d'adapter l'outil industriel aux évolutions du secteur."

La Fonderie de Bretagne "n'avait pas vocation à rester dans le groupe Renault"

En juin dernier, le patron de Renault n'avait pas fait mystère de cet épilogue en arguant que le site "n'avait pas vocation à rester dans le groupe Renault."

Renault avait annoncé début 2020 un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans, qui prévoit 4.600 suppressions d'emplois sur 48.000 en France, et plus de 10.000 hors de France.

Le prochain CSE est prévu le 22 mars prochain. D'ici là, les syndicats prévoient des actions.