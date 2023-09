Emploi : La Poste recrute 50 facteurs dans le Vaucluse

La Poste recrute et forme 50 facteurs et factrices dans le Vaucluse. Des emplois sont à pourvoir sur les secteurs de Pernes-les-Fontaines, Cavaillon, Vedène, Apt, Gordes, Valréas et Pertuis pour anticiper la période de fin d'année

Permis B obligatoire

Pour postuler, il suffit d'être majeur et d'avoir le permis B. Aucun diplôme n'est nécessaire. Les candidatures se font sur le site de la Poste.