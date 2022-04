Emploi : la reconversion professionnelle séduit les plus de 40 ans en Île-de-France

Tout plaquer et changer de métier, c'est le choix que font de nombreux salariés et indépendants de plus de 40 ans en Île-de-France. Le 21 avril, le salon Paris pour l'emploi des nouveaux défis propose d'accompagner ces salariés "séniors" dans leur projet de formation ou reconversion professionnelle.

Il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Après des années passées dans la même entreprise ou le même secteur d'activité, de nombreux salariés ou indépendants de plus de 40 ans se lancent dans une reconversion professionnelle. En 2021, ces salariés dits "séniors" représentaient près d'un tiers des bénéficiaires de Groupement évolution en Île-de-France, un service public gratuit qui accompagne les projets de formation, dévolution et de reconversion professionnelle. Depuis sa création en 2020, cette agence voit son activité augmenter, elle a même doublé en 2021.

Mettre fin au mal-être au travail

En cause, notamment, la pandémie de Covid-19 qui a parfois accentué la souffrance au travail. "Les conditions de travail de certains se dégradent tellement que des personnes, malgré leur expérience, craquent et sont à la limite du burn-out", témoigne Laurent Loiseau, conseiller en évolution professionnelle à Groupement évolution Paris XIII. "Cela arrive de plus en plus souvent, d'autant plus que le télétravail a été extrêmement délétère pour certains".

Dans de nombreux cas, aussi, des salariés de plus de 45 ans, se tournent vers la reconversion après avoir été "poussés vers la sortie", comme l'explique Laurent Loiseau. "Certaines entreprises ne sont plus capables de mettre à niveau les compétences techniques de leurs collaborateurs les plus âgés, ils ne peuvent pas les former." Autre cas de figure, certains plaquent tout pour ouvrir leur entreprise et ont besoin d'être guidés dans leur démarche.

Salon Paris pour l'emploi des nouveaux défis

Pour accompagner ces projets, un salon "pour l'emploi des nouveaux défis" est lancé le 21 avril à Paris, par la Ville de Paris et les Carrefours pour l'emploi. Pour sa toute première édition, au Carreau du temple, il se veut l'événement emploi des 40 - 60 ans qui souhaitent se lancer dans une formation, changer de poste ou radicalement changer de métier.

Le salon s'adresse à tous les profils, niveaux de compétence, qualification et expérience et propose d'accompagner les plus de 40 ans dans leur projet. Des organismes spécialisés seront présents lors de cette journée.

Le salon Paris pour l'emploi des nouveaux défis se déroulera de 10 heures à 17 heures, entrée gratuite, et en simultané sur oui-emploi.fr.