Emploi : le 8eme Job Dating de Shop In Dijon se tient ce mercredi 13 octobre

Mercredi 13 octobre, de 10h à 17h, Shop In Dijon, en partenariat avec Pôle Emploi et la CCI Dijon Métropole, organise son 8ème Job Dating annuel permettant aux commerçants dijonnais recruteurs et aux candidats de se rencontrer. 25 entreprises sont présentes et plus de 100 offres à pourvoir.

A Dijon, plus de 100 offres de postes sont à pourvoir dans des secteurs aussi variés que les services, les grands magasins, les indépendants, la restauration, la grande distribution.

Un format identique ajusté à la situation post COVID

Habituellement organisés en amont de l’évènement, les rendez-vous du job dating Shop In Dijon sont cette fois-ci ajustés à la situation de plus en plus fréquente rencontrée depuis la crise COVID-19. Il faut donc adapter les offres aux candidats pour les recruteurs et aller à la recherche des compétences transversales pour les demandeurs d’emploi. C’est dans ce contexte que les équipes Pôle Emploi ont préparé les rendez-vous entre les recruteurs et les candidats à l’embauche. C’est pourquoi, pour la première fois, lors du job dating candidats avec ou sans rendez-vous seront accueillis.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pôle Emploi informera les employeurs et les candidats sur les mesures et prestations mobilisables pour permettre les embauches : aides à l’embauche, etc…

De son côté, CCI COTE-D’OR DIJON METROPOLE viendra à la rencontre des candidats et des recruteurs pour présenter ses offres des formation et d’accompagnement à l’orientation professionnelle. A noter que la CCI met en place "La Fabrik de l’Orientation" au sein de ses locaux dijonnais (elle sera opérationnelle en janvier 2022), et organise le 23 novembre la course de l'orientation commerce, dans les rues de Dijon. Un espace type « Forum » accueillera les demandeurs d’emploi pour leur proposer des alternatives à la recherche stricte d’un travail (organisme d’alternance, CREATIV 21, CUISINE MODE D’EMPLOI…).

La relance économique favorise le recrutement

Suite à la crise sanitaire COVID-19 et aux confinements, les employeurs se trouvent confrontés à de nouvelles difficultés de recrutement. En effet, les recruteurs peinent à trouver les candidats adéquats. Certains secteurs ou métiers n’attirent plus les candidats en raison des conditions de travail, de salaires… Il est donc primordial, pour les partenaires de l’emploi, de se mobiliser pour aider les recruteurs et candidats à bénéficier d’actions de soutien et d’accompagnement comme le job dating.