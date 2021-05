Emploi : "Le bassin de Dijon concentre 15% des intentions d'embauches dans la région"

Comme chaque année à l'approche des grandes vacances, Pôle Emploi publie une enquête sur les projets de recrutement des employeurs à l'échelle nationale. Et il se trouve que nos employeurs en Bourgogne-Franche-Comté, et plus précisément en Côte-d'Or, ont l'intention de recruter pas mal ces prochaines semaines. Explications avec le patron de Pôle Emploi dans le département, Jean-François Locatelli.

L'hôtellerie-restauration et le tourisme en mode déconfinement

"Nous sommes dans une région dynamique, marquée par certains secteurs, très différents d'un bassin à l'autre. Si on prend la Côte-d'Or, le tourisme, la restauration et l’hôtellerie sont des secteurs très marquants, mais si on regarde sur le territoire de l'ex-Franche-Comté, on voit que l'industrie recrute également. Trois autres secteurs ont bien résisté durant la crise, la construction, la santé et le transport. Ce sont des secteurs recruteurs, tout comme l'agriculture et plus précisément la viticulture du côté de la côte de Beaune."

Avec la deuxième phase du dé-confinement qui se profile, les offres d'emplois sont nombreuses dans les cafés, restaurants et hôtels côte-d'oriens. "Les candidats qui souhaitent s’orienter sur ces métiers-là peuvent tout à fait y répondre, et candidater spontanément auprès des employeurs qui sont encore à la recherche de personnels, sur tous les emplois de l’hôtellerie-restauration, de réceptionniste à serveur en passant par cuisinier."

Le bassin d'emploi dijonnais concentre à lui tout seul 15% des projets d'embauches dans toute la région, 14.000 intentions d'embauche au total, et forcément cela attire des candidats venus de tous les territoires limitrophes, du montbardois à l'auxois en passant par la Haute-Saône.

Plus de CDI, plus de CDD longs

Autre bonne nouvelle, la hausse attendue des embauches en CDI : "L'enquête montre également que par rapport à 2019, l'année référence, les perspectives d'embauches en CDI sont plus importantes, à 53% contre 49%. On parle également beaucoup de CDD longs, de plus de 6 mois", explique Jean-François Locatelli.

Mais de la à dire qu'il y a un lien direct sur la baisse du chômage, il y a un pas que l'expert n'ose pas franchir. "Pour moi c'est un raccourci. On assiste davantage à des changements de catégories, on peut retrouver un emploi de type temporaire, mais pour autant on reste demandeur d'emploi, donc le taux de chômage ne varie pas forcément à la baisse."