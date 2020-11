Emploi : le chômage en forte hausse au troisième trimestre

Le taux de chômage a connu une forte hausse de 1,9 points au troisième trimestre 2020 et culmine à 9% de la population active en France (hors Mayotte) selon les chiffres publiés ce mardi par l'Insee.

La France compte 2,7 millions de chômeurs, soit 628.000 personnes de plus au troisième trimestre, entre juillet et septembre. Selon les chiffres de l'Insee publiés ce mardi, le taux de chômage a bondi de 1,9 points pour s'établir à 9% de la population active. Sur un an, le chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en hausse de 0,6 point.

Par rapport à son niveau d'avant crise sanitaire au quatrième trimestre 2019, le taux au troisième trimestre a augmenté de 0,9 point. Selon l'Insee, ce chiffre est conforme aux dernières prévisions. Début octobre, l'institut prévoyait un taux de chômage à 9% au troisième trimestre, puis 9,7% à la fin d'année, soit 1,6 point de plus qu'un an plus tôt.

Le reconfinement décidé depuis face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 rend toutefois les prévisions économiques pour la fin de l'année et 2021 compliquées. La forte hausse au troisième trimestre intervient après une baisse "en trompe-l'oeil" aux deux trimestres précédents.

Au deuxième trimestre, malgré la baisse du nombre d'emplois, le taux de chômage avait ainsi diminué de 0,7 point, à 7,1%, mais c'était lié au confinement ayant empêché beaucoup de personnes sans emploi d'en chercher un. Déjà, au premier trimestre, le taux de chômage avait reculé de 0,3 point, à 7,8%.

Des reculs inhérents à la définition même du chômeur au sens du BIT, traditionnel thermomètre mesurant le taux de chômage, qui définit notamment un chômeur comme une personne ayant recherché activement un emploi dans le mois précédent. Le rebond du chômage sur le troisième trimestre "est d'une ampleur inédite depuis que l'Insee le mesure (1975) mais est en partie mécanique, par contrecoup de la baisse en trompe-l'oeil liée au confinement", indique ainsi l'Insee.