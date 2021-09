Emploi : le gouvernement annonce un plan d'1,4 milliard d'euros pour réduire les tensions de recrutement

Le gouvernement a annoncé depuis la Vienne ce lundi un plan d'1,4 milliard d'euros supplémentaires pour réduire les tensions de recrutement en 2021 et 2022. Sur ces 1,4 milliard, trois grandes enveloppes sont prévues : 600 millions iront à la formation des salariés, 560 à la formation des demandeurs d'emploi (dont les demandeurs d'emploi de longue durée) et 240 millions dans une prime à l'embauche en contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Pour cette année, le plan est financé par redéploiement, notamment via "des crédits d'urgence budgétés" pour la crise sanitaire, a précisé Jean Castex.

Le Premier ministre Jean Castex et la ministre du Travail Elisabeth Borne, qui fut préfète de la région Poitou-Charentes de 2013 à 2014, étaient en déplacement à l'Afpa (l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) de Châtellerault ce lundi. Ils ont d'abord eu un temps d'échange avec les apprenants et les formateurs avant de s'entretenir avec des chefs d'entreprise de secteurs en tension, comme l'hôtellerie et le bâtiment. La ministre du Travail Élisabeth Borne a pointé une "situation paradoxale" : des entreprises "qui ne parviennent pas à recruter" et "des chômeurs qui ne parviennent pas à retrouver un emploi".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix