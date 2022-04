Emploi : le Medef prévoit "des embauches vraiment record en 2022 en Isère", malgré la guerre en Ukraine

Pôle emploi annonçait déjà "une année de tous les records" en matière d'emploi, après deux ans de pandémie. Et l'Isère ne fait pas exception. "Toutes nos entreprises iséroises recrutent", assure ce jeudi 7 avril sur France Bleu Isère la présidente du Medef, Sophie Sidos, également vice-présidente du groupe de cimenterie Vicat. L'emploi, c'est aussi l'une de vos priorités dans l'agenda citoyen France Bleu.

France Bleu Isère : Pôle emploi prévoit des niveaux records de recrutement pour cette année. Est-ce le cas aussi en Isère ?

Sophie Sidos : Oui, tout à fait, des embauches vraiment record. A tel point que toutes nos entreprises ont les clignotants au rouge. Elles cherchent à recruter sur tous les postes, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes formées ou pas, on forme aussi les personnes nous-mêmes. On a du mal, on ne trouve pas à recruter.

Quels sont les secteurs les plus porteurs et où il y a, du coup, des tensions de recrutement ?

Les secteurs qui recrutent le plus, évidemment, ce sont ceux qui attirent le plus, ceux qui innovent. On a la chance d'avoir en Isère des entreprises qui innovent, en particulier dans l'hydrogène, puisqu'on a des tas de start-ups qui arrivent. On a par exemple HRS, Aledia, etc... Que ce soit chez les "petits" ou chez les "gros", toutes nos entreprises iséroises recrutent. Elles cherchent toutes des postes. Et puis l'Isère est un grand département. On a bien sûr un gros problème de mobilité. Par exemple, les jambons d'Aoste, pour eux, c'est extrêmement compliqué de recruter.

La guerre en Ukraine peut-elle être le grain de sable dans cette belle mécanique de l'emploi ?

Oui, tout à fait, ça peut être le grain de sable, avec une double problématique, à savoir que tous les jours en Isère, nous avons 50 réfugiés qui arrivent. On peut les embaucher, on veut les embaucher, mais il faut aussi les loger. Et là, c'est plus compliqué. Donc actuellement, au Medef, on a mis en place une cellule de crise, on a demandé à tous les patrons de l'Isère de regarder avec leurs collaborateurs et collaboratrices s'ils pouvaient embaucher, mais surtout loger ces personnes.

Autre conséquence de cette guerre en Ukraine : des hausses de prix, de l'énergie ou des matières premières. C'est aussi un problème pour certaines entreprises ?

Oui c'est la grosse problématique. On est au bord de l'asphyxie. En effet, le prix du gaz, on ne peut plus payer ce prix-là. Nous avons des entreprises comme par exemple l'entreprise de transport VFD, qui est au bord du gouffre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une entreprise de transport au gaz, on perd 3.000 euros par mois. Donc aujourd'hui, il nous faut une autre solution, un mix énergétique. On ne peut plus supporter des prix aussi élevés, il faut absolument qu'ils redescendent. Ou alors ça va impacter tous nos prix d'une façon considérable.

Vous, par exemple, votre groupe Vicat, à quel point est-il impacté ? Est ce que vous prévoyez des embauches malgré tout ?

Alors oui on est impactés, mais on prévoit des embauches tout de même, on embauche sur tous les postes, sur tous les profils industriels. Après, on est impacté évidemment par les prix de l'énergie, qui représente 30% de notre prix. L'énergie ayant plus que doublé, nous sommes très impactés... Nous recevons des réfugiés tous les jours chez nous, nous regardons les CV, les étudions, nous les traduisons parfois. La difficulté de ce personnel, c'est que souvent les personnes ne parlent pas l'anglais, les jeunes parfois mais les moins jeunes ne parlent pas l'anglais. Donc c'est compliqué tout de même. La présidentielle également approche.

La présidentielle approche. Est-ce que vous regardez attentivement les programmes des candidats ? Et suivant la personne élue, cela peut aussi avoir une influence ?

Le Medef a reçu tous les candidats et a écouté tous les programmes. Nous les recevons régulièrement en Isère, à Grenoble et dans le Nord Isère. Bien sûr, cela a des conséquences très importantes pour l'entreprise et il est important d'avoir un candidat qui relance l'entreprise, qui fasse confiance à nos entreprises françaises et qui nous aident. Évidemment, on a besoin du progrès technologique. On a besoin d'aller sur l'hydrogène. On a besoin de ces nouveautés.