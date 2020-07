Emploi : le nombre de chômeurs sans activité augmente de près de 25% au deuxième trimestre 2020

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 23,2% au deuxième trimestre 2020 en France par rapport au premier, soit 815.000 inscrits supplémentaires selon les chiffres de Pôle Emploi communiqués ce lundi. Le deuxième trimestre correspond à la période entre avril et juin.

Légère baisse en juin

En revanche, en juin, le nombre d'inscrits en catégorie A a baissé de 204.700 personnes, soit près de 5%. Comme en mai, cette diminution "s'explique principalement par leur passage en activité réduite", précise Pôle Emploi. Une baisse due au retour de demandeurs d'emploi vers l'activité réduite (catégories B et C) avec la poursuite du déconfinement, selon les chiffres de Pôle emploi.

Concrètement, grâce au dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement, certains chômeurs sans aucune activité se sont déportés en catégorie B ou C, qui correspond à une activité réduite, ce qui a donc fait diminuer le nombre d'inscrits en catégorie A, mois après mois.

Plus de 6 millions de chômeurs toutes catégories confondues

Au total, l'effectif des catégories A, B et C a continué d'augmenter, de 0,5%, à 6,157 millions, son plus haut niveau historique.

En moyenne, 4.149.300 personnes sont inscrites à Pôle Emploi en catégorie A au deuxième trimestre 2020, en France métropolitaine.