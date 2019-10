Emploi : le secteur de la sécurité privée recrute

Le secteur de la sécurité privée emploie 177 000 personnes en France pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Paradoxalement, il est "au bord du gouffre" expliquent les patrons réunis en ce moment en congrès national à la Baule. Pour les seuls JO de 2024 à Paris, la filière a besoin de recruter 25 à 30 000 personnes précise Frédéric Gauthey patron de Prosegur et président du GES -Groupement des Entreprises de Sécurité privée-organisateur du congrès.

Quinze jours après le lancement par le gouvernement du livre blanc sur la concertation en matière de sécurité intérieure, les patrons du secteur ont pu plaider leur cause auprès du secrétaire d'état Laurent Nuñez venu spécialement pour l'occasion ce mardi à l'Hôtel Barrière Hermitage.

Servan Lépine dirige Excelium. Son entreprise basée à Orvault près de Nantes emploie 150 personnes, et il recrute en permanence :

Ses agents font un peu de tout : surveillance de bureaux la nuit, sécurisation de chantiers, contrôle d'accès sur de grands événements et même surveillance des rhinocéros au zoo Planète Sauvage.

Une corne de rhinocéros ça vaut très cher et dans un parc de cette dimension c'est un risque identifié et donc on va détecter les formes humaines et les véhicules qui se présente aux abords de ces animaux"