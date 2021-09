Emploi : les entreprises sarthoises ont du mal à recruter malgré la reprise économique

Alors que l'activité économique redémarre après un an et demi de crise sanitaire, des entreprises sarthoises ont du mal à faire face à la demande. Elles manquent de main d'oeuvre. Les secteurs des transports, de l'hôtellerie, de la restauration ou de l'aide à domicile peinent à recruter.

Les problèmes de recrutements de certaines entreprises sarthoises ne datent pas d'hier. " C'est le cas des transports par exemple, on cherche des chauffeurs et cela date d'avant la crise" précise Karel Henry, la présidente du Medef de la Sarthe. Le mouvement des entreprises de France a mené une étude sur les besoins des entreprises du département en matière de recrutement et de formation. " II y a aussi les services à la personne, l'industrie ou encore l'hôtellerie et la restauration, même si pour ces deux secteurs la crise sanitaire n'a fait que renforcer les difficultés de recrutement". Les fermetures des commerces, des bars et restaurants ont poussé certains salariés à réfléchir à leur avenir. " Les périodes de chômage partiel, de stop and go, ont certainement eu un effet dans le temps. Quand vous êtes six mois sans pouvoir exercer votre profession et que vous pouvez profiter d'autres activités alors que vous ne pouvez pas le faire d'ordinaire, ca peut faire réfléchir. Il y a certainement des choses à réinventer dans certains secteurs sous tension".

Karel Henry, présidente du Medef de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Améliorer les salaires et les conditions de travail

C'est le nerf de la guerre : le salaire. Certains métiers difficiles, pénibles ou contraignants en terme d'horaire ne sont pas assez rémunérés reconnait Karel Henry qui fait remarquer que les ressources des entreprises ne sont pas sans limites notamment dans un contexte de sortie de crise et de concurrence avec des pays où les règles sociales ne sont pas les mêmes. Mais pour la présidente du Medef, au delà de la rémunération, il faut surtout changer l'organisation du travail. " Cela fait partie des critères des candidats lors des entretiens d'embauche. Combien de temps on travaille ? Est-ce que le télétravail est en place ? Cela fait partie des priorités. Il y a des attentes particulières sur ces sujets- là et si les entreprises ne répondent pas à ces questions, elles risquent de passer à côté de certaines candidatures".

Arrêter de travailler le dimanche peut permettre aux restaurateurs de recruter du personnel - Karel Henry, présidente du Medef de la Sarthe

Karel Henry prend pour exemple les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. "Les restaurants ont pris conscience aujourd'hui de la nécessité d'être plus attractifs. Ils peuvent par exemple arrêter de travailler le dimanche, le lundi". Cela peut paraître inconcevable et pourtant selon la présidente départementale du Medef. " Vous n'avez pas le choix ! Sans ressource, vous ne pouvez pas travailler. Donc aujourd'hui, vous devez adapter votre organisation pour rester attractif". Au delà du salaire, les candidats sont de moins en moins enclin à sacrifier leur qualité de vie, leurs loisirs et leurs week-end pour réussir.

Adapter les formations aux besoins des entreprises

C'est l'un des enseignements de l'étude du Medef. Les formations ne correspondent pas toujours aux besoins des entreprises dans un monde en perpétuelle transformation. "Prenez l'exemple des entreprises du secteur de l'automobile et de l'aéronautique, très présentes en Sarthe". Deux secteurs touchés par la crise, en pleine mutation avec la transition écologique. " _Aujourd'hui on ne trouve pas de candidat parce que l'on peut rechercher des expertises techniques et cela nécessite des formations_. Malheureusement, on n'a pas toujours en face les formations qui correspondent aux profils que nous recherchons " regrette la présidente du Medef de la Sarthe d'autant plus que l'activité redémarre fortement dans ces secteurs qui, faute de trouver des candidats, sont freinés dans leur expansion. "Il faut donc travailler en amont avec les jeunes pour leur faire connaître les métiers en tension, ceux qui manquent le plus de main d'oeuvre". Karel Henry souhaite renforcer la coopération entre écoles et entreprises " quitte à intervenir dans les programmes scolaires". Autre solution : former les futurs salariés directement sur leur lieu de travail même si cette solution demande du "temps et des moyens financiers" que n'ont pas forcément les très petites et les moyennes entreprises.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Karel Henry, ici