Emploi : les secteurs de la banque et de l'assurance ont du mal à recruter en Ile-de-France

L'agence d'intérim Manpower propose des centaines d'offres dans les domaines de l'assurance et de la banque en Ile-de-France. Pour les pourvoir, elle organise, depuis ce mardi et jusqu'à ce jeudi soir, les "72 heures du BAM". Mais les candidats ne sont pas aussi nombreux qu'espéré.

Ce n'est pas la demande mais l'offre qui explose, dans les domaines de la banque et de l'assurance en Ile-de-France. Après un an et demi de crise sanitaire, l'économie repart progressivement. Et Manpower, agence d'intérim, dispose de 300 postes à pourvoir "en permanence", dans la région. C'est pourquoi elle organise, depuis ce mardi et jusqu'à ce jeudi, 17h30, un grand événement de recrutement, Les 72 heures du BAM, Banque et Assurances Manpower, dans le 2ème arrondissement de Paris. L'idée est de proposer des entretiens individuels à chaque candidat et trouver un poste adapté à leur profil. Mais ça ne se bouscule pas au portillon.

A Paris, Manpower organise les "72 heures du BAM" pour recruter des salariés dans les domaines de la banque et l'assurance. © Radio France - Marine Protais

Pendant ces trois journées de recrutement, une centaine de postes sont à pourvoir. Mais depuis ce mardi, une vingtaine de candidats seulement ont franchi la porte de l'agence d'intérim. "Aujourd'hui, on a du mal à recruter", confie Gaëlle Simonin, chargée de recrutement chez Manpower.

C'est assez compliqué en intérim, les gens cherchent plutôt du CDI ou du CDD longue durée. - Gaëlle Simonin, chargée de recrutement chez Manpower

Pour elle, cela ne fait aucun doute, cette situation est due à l'épidémie de Covid-19.

"Avec le Covid et l'anxiété de ne plus avoir de travail, les candidats se tournent vers des postes en CDI"

Avec la crise économique, les demandeurs d'emploi cherchent de la stabilité, selon Virginie Bousquet, directrice d'agence Grand Paris Banque, basée à Puteaux. "On a eu une période où l'intérim était un choix de vie pour un certain nombre de candidats. Et c'est vrai qu'avec le Covid, et l'anxiété de ne plus avoir de travail, ils se tournent à nouveau vers des postes en CDI."

Pourtant, les chargés de recrutement l'assurent, l'Intérim a de nombreux avantages. "L'intérim permet de découvrir des métiers. Nous, par exemple, on propose le CDI intérimaire, qui permet de faire plusieurs missions, sur 36 mois, chez différents clients pour développer ses compétences et son profil", détaille Gaëlle Simonin. Et c'est justement pour ça, que Louis, 31 ans, est venu aux 72 heures du BAM.

Louis et Georges cherchent un emploi en intérim dans les secteurs de l'assurance et de la banque, chez Manpower, à Paris. © Radio France - Marine Protais

Louis cherche un poste de conseiller bancaire. Il n'a qu'un an d'expérience dans ce domaine, mais les offres sont tellement nombreuses, il n'est pas inquiet. "J'avais déjà regardé sur le site internet de Manpower, et ils disaient qu'ils pouvaient prendre des gens qui sont très motivés, qui ont un niveau BAC+2."

En se rendant à ces journées de recrutement, son objectif était d'obtenir des conseils. "Ils m'ont aidé à améliorer mon CV. Et ils vont me positionner sur quelques postes, qui sont très proches de mon profil", se réjouit Louis. Sa chargée de recrutement a déjà transmis sa candidature. Louis attend désormais une réponse des employeurs, qui intervient, en général, sous 48 heures, selon Manpower.