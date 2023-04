Emploi : plus d'un quart des entreprises de la région Grand Est envisagent de recruter cette année

Plus du quart des entreprises du Grand Est veulent embaucher cette année. C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle menée par Pôle Emploi sur les besoins de main-d'œuvre dans notre région. 203.000 projets de recrutement ont été recensés. C'est un tout petit peu moins que l'an dernier, mais cela reste le deuxième plus haut niveau depuis 10 ans !

ⓘ Publicité

"C'est un chiffre très élevé. C'est +18% si on regarde sur les cinq dernières années. Donc une dynamique très très forte pour les recrutements en 2023" souligne Virginie Coppens-Ménager, directrice régionale Pôle Emploi Grand Est.

Et c'est en Alsace que les intentions de recrutement sont les plus importantes. Dans le Grand Est, un projet de recrutement sur trois provient d'une entreprise basée dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin. Un projet sur quatre d'une entreprise installée dans le Bas-Rhin. Ce sont surtout des petites structures qui prévoient de recruter. Une intention d'embauche sur deux environ provient d'établissements de moins de 10 salariés. 7 futures embauches sur 10 sont seront effectuées par des entreprises de moins de 50 salariés.

Tous les bassins d'emploi n'ont par le même dynamisme. Cette année, ce sont les secteurs d'Haguenau, de Saint Louis ou encore de Colmar qui enregistrent les hausses de projets de recrutement les plus importantes.

Présentation de l'enquête sur les besoins en main-d'oeuvre dans le Grand Est chez SEW Usocome en Alsace © Radio France - Antoine Balandra

Recrutement, oui, mais dans des secteurs bien précis. Les services restent de très loin les plus gros créateurs d'emploi avec plus d'une offre sur deux. Les aides à domicile, les agents d'entretien, les aide soignants les employés de cuisine ou les routiers sont les métiers les plus recherchés.

La part des recrutements jugés en tension se stabilise à 58% comme l'an dernier. "La bonne nouvelle c'est que cela n'augmente pas. Nous sommes même inférieurs au niveau national. D'environ trois points" explique Virginie Coppens-Ménager.

Les couvreurs zingueurs, les plombiers et les électriciens restent des compétences rares et difficiles à dénicher pour les entreprises. A noter que les bassins d'emploi d'Haguenau, de Saint Louis, de Thann-Cernay et de Colmar enregistrent cette année les plus fortes hausses d'intentions de recrutement de toute la région.