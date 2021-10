Emploi : près de 50 services civiques proposés au Mans lors d'un speed-dating

Un speed-dating pour s'engager dans un service civique.

C'était ce mardi au Mans. Une initiative du service information jeunesse du Mans et de la mission locale.

22 organismes étaient présents avec au total une cinquantaine d'offres de services civiques dans le département. Les jeunes ont pu rencontrer individuellement les responsables des associations, des collectivités et des administrations.

Rappelons que le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Pour un service civique, l'indemnisation est de 580 euros par mois. C'est un engagement qui ne nécessite pas de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité..

Les domaines sont vastes : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, ou encore aide humanitaire.

Service Civique (illustration) © Maxppp - Christophe Morin

Des impôts au club de gym

Ce mardi, les jeunes se sont succédés au près des responsables des associations ou collectivités. Il y avait souvent des bacheliers qui souhaitaient s'engager avant de poursuivre leurs études. Certains comme Alexis, ont déjà un bac avec une spécialité dans la vie locale. Ce jeune homme de 19 ans voudrait faire un service civique dans le domaine de la culture; il a pris plusieurs contacts et pourrait signer son contrat d'ici la fin du mois.

Du côté des offres, il y avait par exemple les services fiscaux de la Sarthe, la préfecture et plus surprenant, l'Etoile Parignéenne, le club de gym de Parigné-l'Évêque. Cette association qui compte 360 adhérents cherche des jeunes en service civique pour accompagner les entraîneurs et valoriser le site internet et les réseaux sociaux. Des responsables ont reçu plusieurs jeunes durant cette journée et l'un d'entre eux pourrait signer la semaine prochaine.

Toutes les offres n'ont pas été pourvues ce mardi. Si vous êtes intéressés, le centre information jeunesse du Mans peut vous mettre en relation avec les différents organismes.