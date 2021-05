Emploi : quels secteurs recrutent dans la Sarthe en 2021 ?

Pôle emploi a publié ce mercredi une étude sur les besoins en main-d'oeuvre dans la région Pays-de-la-Loire. Elle résulte d’une enquête par questionnaire aux entreprises rempli en octobre, novembre et décembre 2020. Les entreprises du département prévoient de recruter 23 000 personnes dans la Sarthe en 2021. Un chiffre en légère baisse de 1,5% par rapport à 2020. Il s’agit cependant de la baisse annuelle la moins appuyée de la région.

Beaucoup de besoins dans les services et dans l'industrie agro-alimentaire

Les viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs, les agents d’entretien de locaux, les agriculteurs salariés et ouvriers agricoles sont les métiers les plus recherchés du département, indique l'étude. Les bassins du Mans et de la Ferté Bernard apparaissent comme les bassins où les employeurs ont le plus de mal à trouver des candidats. "La particularité du département est la forte proportion d’ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment et de l’emballage et manutentionnaires, ainsi que des conducteurs routiers et grands routiers", analyse Pôle emploi.

Le secteur de la Flèche, "se distingue par une saisonnalité prononcée", avec 70% des emplois concernés, notamment dans le secteur du tourism, avec le zoo de la Flèche, et de la cueillette de pommes.