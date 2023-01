Emploi : quels secteurs vont recruter en Alsace d'ici 2030 ?

Les secteurs de la logistique et de la manutention seront en tension

Quels métiers seront les plus recherchés à l'horizon 2030 ? La DARES direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques a publié son rapport cette semaine pour les différentes régions de France. En Alsace, il y aura une forte demande dans le secteur de la santé en raison notamment du vieillissement de la population. La région aura besoin d'aides-soignants et d'infirmiers.

Des besoins en logistique

Le rapport évoque aussi des recrutements à venir dans les domaines de la logistique et de la manutention, en raison cette fois de la proximité de l'Alsace avec l'Allemagne. Les ouvriers qualifiés seront très recherchés dans ces secteurs. Autre spécificité alsacienne, le secteur viticole. Il y aura des besoins car rien que dans le Grand Est il faut s'attendre à 9000 départs à la retraite d'ici 2030.

Plus globalement, les métiers d'agent d'entretien, d'aides à domicile, de conducteurs de véhicules feront partie des secteurs les plus en tension dans les années à venir.