Emploi : quels sont les métiers qui recrutent le plus en Dordogne cette année ?

Sur les 33.000 entreprises de Dordogne, on compte presque 21.000 intentions d'embauche pour l'année 2023. Comme chaque année, Pôle emploi a interrogé plusieurs milliers d'entreprises du département, afin de connaître précisément leurs besoins en main d'oeuvre pour l'année. Et beaucoup de secteurs différents envisagent d'embaucher en 2023.

Les emplois saisonniers recrutent

Près de la moitié des projets de recrutement pour l'année 2023 concernent des emplois saisonniers. Les entreprises voudraient recruter 1.500 personnes dans l'hôtellerie et la restauration, des serveurs de café de restaurant, des apprentis de cuisine... C'est le cas surtout dans l'est du département et dans le Bergeracois.

On recherche également des agriculteurs salariés, des viticulteurs et des arboriculteurs, presque 2.500 personnes en tout.

Plusieurs secteurs sous tension

Si on met de côté les emplois saisonniers et les emplois courts, c'est dans la santé et l'action sociale qu'on compte le plus d'offres d'emploi. On recherche 660 aides à domicile et aides ménagères par exemple, 580 employés de maison et personnels de ménage.

Parallèlement, près de deux projets de recrutement sur trois sont jugés "difficiles" par les entreprises cette année. Si on recherche des aides à domicile, plus de 4 emplois sur 5 sont difficiles à pourvoir selon Pôle emploi. Le constat s'observe aussi dans l'industrie et dans le transport et la logistique. Là, plus d'une entreprise sur 2 qui veut embaucher n'y arrive pas.

Pour aider les entreprises à trouver des candidats, Pôle emploi organisera le 1er juin prochain un forum entre employeurs et candidats.