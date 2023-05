Emploi saisonniers : aux Avenières Veyrins-Thuellin, le job dating du parc Walibi attire de plus en plus

L'ouverture estivale approche au parc d'attractions Walibi en Nord-Isère. Les équipes sont en pleine période de recrutement des saisonniers qui vont donner vie au lieu et accueillir les visiteurs dans les mois qui viennent aux Avenières Veyrins-Thuellin. Pour attirer de potentiels salariés, le parc mise depuis trois ans sur une journée de job dating. Elle s'est déroulée ce mercredi 10 mai et attiré encore plus de monde que l'année dernière.

Environ 80 postes sont à pourvoir et Alexandre, 16 ans, espère en décrocher un. "Walibi, je connais depuis que je suis tout petit, ça m'a donné envie. En plus, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent ou ont déjà travaillé à Walibi, donc ça m'a poussé." Le parc d'attraction recrute en effet des mineurs et pour beaucoup de participants au job dating, c'est leur première candidature à un job d'été. "Cela fait une petite expérience, pour retrouver un job quand j'aurai 18 ans, ça sera plus simple comme j'aurai un peu d'expérience" conclut l'adolescent qui habite à une dizaine de kilomètres du parc.

Des postes pour les mineurs qui souhaitent travailler

Seuls certains métiers nécessitent des diplômes. C'est le cas notamment pour les techniciens de maintenance pour les attractions ou les électriciens. Postuler directement au parc permet à Sidonie et Mathilde de savoir tout de suite ce qu'elles peuvent faire ou non.

"On peut poser des questions directement aux personnes qui travaillent, on a plus d'informations pour savoir si le travail nous plaît" estime Sidonie. Pour Mathilde, c'est intéressant car "on peut voir aussi qu'on n'est pas adaptés à tous les types de travaux. Par exemple, si on n'a pas d'expérience dans les espaces verts, on ne peut pas le faire." Le job dating "permet de se renseigner en même temps, je trouve ça vraiment bien."

Les saisonniers sont formés au parc

Certains candidats ont décroché un entretien le jour-même. Grâce à sa notoriété et même l'attachement des habitants du secteur au parc, Walibi n'a pas de grosses difficultés de recrutement en ce moment, si ce n'est, sans trop de surprises, en restauration. "Le point positif par rapport à de la restauration traditionnelle, c'est qu'on ne fait pas d'horaires de coupure" argumente Amandine Ollivet-Besson, chargée de recrutement et de formation. "Les personnes vont venir le matin, à 11H par exemple, et travailler jusqu'à la fermeture du parc. Il n'y a pas un service pour le midi et un service pour le soir."

Elle invite à se lancer même sans expérience en cuisine -et cela vaut pour la majorité des autres métiers du parc- car les personnes recrutées seront formées sur place. Plus que de l'expérience, Walibi recherche des personnalités. "Plutôt des personnes de bonne humeur, qui ont envie de se lever le matin, qui sont souriantes, très avenantes parce qu'on est un métier de service" détaille Amandine Ollivet-Besson. "On accueille des visiteurs et on a envie qu'ils passent une bonne journée, donc on demande à nos collaborateurs d'être souriants, sympathiques et de montrer qu'ils sont contents d'être là."

L'édition 2023 du job dating de Walibi a attiré 120 personnes. C'est 20% de plus que l'année dernière.