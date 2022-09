Emploi, salaires, retraites : 1.600 Sarthois défilent au Mans

La manifestation sarthoise "contre l'austérité salariale du gouvernement" a rassemblé environ 1.600 personnes dans les rues du Mans, ce jeudi matin, selon le décompte de France Bleu Maine. Cinq syndicats : CGT, Solidaires, UNEF, CNT, FSU appelaient à défiler. Leurs nombreuses revendications portaient sur la revalorisation des salaires et des pensions de retraites ainsi que les aides aux familles et aux étudiants, dans un contexte économique marqué par la crise de l'énergie et l'inflation.

Nouvelle concertation sur les retraites pour un projet de loi cet hiver

La réforme des retraites était aussi au cœur des préoccupations des manifestants sarthois, alors que le gouvernement a fait savoir, ce jeudi matin, qu'une nouvelle concertation sur cet épineux dossier allait débuter la semaine prochaine avec les syndicats. L'exécutif a, à cette occasion, rappelé son objectif d'un report de l'âge légal de départ à 65 ans à l'horizon 2031. "Une idée que nous réfutons", a indiqué le responsable de la CGT en Sarthe, Christophe Fontanier, invité de France Bleu Maine.