Emploi, services publics, précarité, culture : les syndicats appellent à manifester partout en France jeudi

De nouvelles manifestations sont prévues partout en France ce jeudi. La CGT, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse appellent à une mobilisation interprofessionnelle pour défendre l'emploi et les services publics, et dénoncer la précarité. Après les professionnels de Santé le 21, ceux de l'Éducation nationale le 26 et ceux de l'Énergie le 28 janvier, "les organisations appellent, dans une dynamique de convergences et de renforcement des luttes, à un temps fort commun interprofessionnel de mobilisations et de grève".

"Pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce de plan de suppressions d'emplois, de fermetures d'entreprises ou restructurations et réductions de services", déplorent les syndicats dans une déclaration commune, estimant que la hausse du Smic "en-dessous de 1%" au 1er janvier, l'absence de geste "pour les premiers de corvée, exposés depuis le début de la pandémie" ainsi que "les attaques liberticides du gouvernement (qui) se multiplient" sont une "provocation".

Les professionnels du spectacle réclament la réouverture des lieux culturels

La CGT Spectacle appelle également à une journée d'action interprofessionnelle baptisée "le spectacle, le cinéma, l'audiovisuel et l'action culturelle dans la lutte !". Plus de 60 rassemblements sont annoncés dans tous le pays. La manifestation parisienne partira à 14h de la place de la République. Les professionnels du spectacle ont déjà manifesté mi-décembre et le 19 janvier pour réclamer notamment la reprise des spectacles et la réouverture des cinémas fermés depuis le 30 octobre ainsi que la prolongation de l'année blanche pour les intermittents.