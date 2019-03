Lien : https://www.emploi-store.fr/portail/accueil

Se former avec un MOOC, enrichir votre CV, vous préparer à un entretien en mode virtuel, rechercher des offres d’emploi…, l’Emploi Store améliore votre recherche d’emploi et s’adapte à vous.

Avec l’Emploi Store, de nouvelles idées et une énergie renforcée sont à votre portée.

Sur l’Emploi Store il y a 11 types de services que vous pouvez utiliser de manière autonome …

E-learning : Il s’agit tout simplement d’une formation en ligne.

MOOC : Le MOOC (acronyme anglais : Massive Open Online Course) est un cours en ligne ouvert à tous. A la différence d’un e-learning ou d’un serious game, vous pouvez y communiquer avec les autres participants grâce à un forum de discussion et échanger sur les thématiques abordées durant le cours. Il a une durée limitée dans le temps et se déroule sur des sessions distinctes durant plusieurs semaines.

Quiz : Le quiz est un questionnaire vous permettant de tester vos connaissances et vos compétences sur une thématique donnée… C’est une aide à la décision rapide très utile !

Sur l’Emploi Store vous trouverez des tests de personnalité : mieux se connaitre c’est un atout majeur dans la recherche d’emploi …

Et ces tests sont gratuits et plutôt sérieux …

Salon virtuel / Forum : Un salon virtuel est un événement qui a lieu sur un espace dédié en ligne où vous pouvez échanger avec des professionnels qui cherchent à recruter.

Serious Game : Il s’agit d’un jeu sérieux qui vous invite à apprendre de manière ludique. Sa vocation est de rendre attrayante la dimension sérieuse grâce à l’interactivité.

Services de coaching : Les services de coaching en ligne vous proposent un autodiagnostic puis peuvent vous accompagner en fonction de vos besoins spécifiques en dispensant des conseils personnalisés.

Il y a même des Services de création d'outils …

Les services de création d’outils vous permettent de vous créer un CV et une lettre de motivation de qualité de manière simple et ergonomique.

Services d'information : Les services d’information vous permettront de consulter des articles riches en conseils d’experts et en bonnes pratiques sur une thématique donnée.

Simulateur : Un simulateur est un service qui permet de reproduire de façon virtuelle une situation. Sur l’Emploi Store vous pouvez trouver des simulateurs d’entretiens très performants vous permettant de vous préparer aux entretiens dans des conditions très proches de la réalité.

