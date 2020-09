Nouveau plan social en Corrèze : Sud Ouest Etalages annonce 46 suppressions de postes à Brive

Un nouveau coup dur supplémentaire pour l'emploi en Corrèze. Après BorgWarner (370 emplois) et Deshors Moulage (47 emplois) ces dernières semaines, c'est cette fois Sud Ouest Etalages qui licencie.

46 suppressions de postes sur 82 salariés

Spécialisée dans la fabrication de mobilier professionnel, notamment pour les magasins et grandes surfaces, l'entreprise veut se séparer de plus de la moitié de ses effectifs à Brive. Ce jeudi, la direction vient d'annoncer aux salariés que 46 postes sur 82 emplois sont visés. Dans le détail, 37 licenciements sont envisagés et 9 transferts de contrat dans une autre entité juridique.

La direction évoque une chute de l'activité aux salariés

Créée en 1984, l'entreprise Sud Ouest Etalages (plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018) est détenue depuis 2008 par le groupe Lindera (46 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017). Mais ce serait le seul des quatre sites du groupe à être concerné par un plan social. En cause, selon les élément indiqués par la direction aux salariés : la chute de l'activité, et une volonté apparente de se réorienter vers la restauration et l'hôtellerie de luxe.

Une aide de 67.264€ de la Nouvelle-Aquitaine, en février dernier

Pourtant, les perspectives semblaient encore florissantes au début de l'année pour Sud Ouest Etalages : la région Nouvelle-Aquitaine, en février, a ainsi alloué une aide de 67.264€ à l'entreprise avec un objectif de 12 créations d'emplois. Cela visait à intégrer sur le site de Brive une activité de peinture jusque là décentralisée à Souillac, dans le Lot.

Les représentants des salariés contestent les éléments

De fait, les représentants du personnel contestent les éléments évoqués par la direction pour se séparer d'autant de monde. Une restructuration excessive, selon eux, ils évoquent dans un premier temps la possibilité d'avoir recours au chômage partiel. Ils réclament enfin la désignation d'un expert pour éplucher les documents de l'entreprise.

Sollicitée par France Bleu Limousin, la direction de Sud Ouest Etalages n'a, pour l'heure, pas donné suite à notre sollicitation.