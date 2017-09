Emploi, transports, téléphonie... le CESER attend vos propositions pour "vivre bien" en Berry

Le Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire va lancer d'ici 2018 une vaste consultation auprès des habitants pour préparer le futur schéma régional d'aménagement du territoire.

C'est une institution peu connue et qui joue pourtant un rôle important dans la vie quotidienne des habitants de la Région Centre-Val de Loire : le CESER, le Conseil économique social et environnemental Régional, l'Assemblée consultative du Conseil régional. Elle rassemble une centaine de conseillers issus de la société civile dont une vingtaine de berrichons (petits patrons, syndicats, associations). Leur rôle ? Émettre des avis et faire des propositions aux élus du Conseil régional qui prennent les décisions politiques.

Un nouveau schéma d'aménagement du territoire pour 2019

Eric Chevée le nouveau Président du CESER vient d'effectuer un déplacement en Berry : il a rencontré les élus à Châteauroux le 30 août dernier et se rendra à Bourges vers la mi-septembre. Objectif : préparer le futur SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) qui sera adopté en octobre 2018 pour une mise en oeuvre opérationnelle en octobre 2019.

Un schéma pour vivre bien dans chacun des territoires de la région" (Eric Chevée)

"L'objectif est de préparer les travaux qui vont commencer à l'automne sur la construction d'un schéma d'organisation du territoire régional et de prospective à 5 ans, 10 ans ou 15 ans (...) il ne s'agit pas uniquement de renforcer l'attractivité du territoire, il s'agit de faire en sorte que l'on vive bien dans chacun des territoires de la région et que chaque territoire se développe à sa mesure".

"Le Président du Conseil Régional François Bonneau aura l'occasion de détailler la méthodologie, à partir de la fin de l'année et dans le courant du premier semestre 2018, chacun aura l'occasion soit directement soit par l'intermédiaire des syndicats et des associations d'exprimer ses positions et ses volontés", indique à France Bleu Berry Eric Chevée.

Plusieurs sujets de débat en Berry

Les transports : "c'est un domaine majeur on va travailler sur la question du renforcement de la ligne POLT, surtout qu'il y a certainement des opportunités, le gouvernement a décidé de mettre de côté les investissements sur la grande vitesse, on est là sur un sujet majeur qui peut présenter une opportunité notamment pour l'Indre et Châteauroux pour la liaison avec Paris".

: "c'est un domaine majeur on va travailler sur la question du renforcement de la ligne POLT, surtout qu'il y a certainement des opportunités, le gouvernement a décidé de mettre de côté les investissements sur la grande vitesse, on est là sur un sujet majeur qui peut présenter une opportunité notamment pour l'Indre et Châteauroux pour la liaison avec Paris". La téléphonie et les zones blanches : "ce que je ne savais pas et que j'ai découvert ici c'est qu'on régresse sur la téléphonie mobile dans le territoire de l'Indre, ce n'est pas normal, c'est un nouveau sujet qu'on va introduire dans la réflexion de façon à poser des correctifs, ce n'est pas possible, on ne peut pas envisager demain avoir un développement si on n'a pas de téléphonie numérique".

"ce que je ne savais pas et que j'ai découvert ici c'est qu'on régresse sur la téléphonie mobile dans le territoire de l'Indre, ce n'est pas normal, c'est un nouveau sujet qu'on va introduire dans la réflexion de façon à poser des correctifs, ce n'est pas possible, on ne peut pas envisager demain avoir un développement si on n'a pas de téléphonie numérique". La reconversion des friches industrielles : "j'ai pu rencontrer récemment le Président du Conseil de développement de Bourges, il m'a mis l'accent sur ce sujet, de mémoire il y a presque 50 hectares de friches industrielles et militaires, je vais me rendre à Bourges prochainement pour échanger sur ce sujet avec le maire de Bourges et le Président du département".

Comment améliorer les choses face au problème de la désertification médicale ? Comment créer de l'emploi avec des filières innovantes comme la gestion des déchets ? Comment développer l'aéroport de Châteauroux-Déols ? Autant de sujets sur lesquels chacun pourra faire des propositions.

Que restera-t-il de ces consultations ?

"Il en restera j'espère bien des politiques concrètes à l'avenir qui s'inscriront dans un cadre défini par ce schéma, quand on aura à élaborer un contrat avec une agglomération, avec un département, quand la région réfléchira avec l'Etat sur un contrat de plan on l'inscrira dans le cadre de ce schéma sur lequel on veut arriver (...) il faudra aller au rythme des moyens financiers disponibles, il va falloir élaborer des priorités".

Qui est Eric Chevée ?

Eric Chevée a 56 ans. Ce chef d'entreprise travaille dans le secteur de l'équipement de la maison près de Chartres (Eure-et-Loir) en région Centre-Val de Loire. Eric Chevée a été élu Président du CESER en avril dernier après le décès de Xavier Beulin, l'ancien Président de la FNSEA. Eric Chevée siège depuis plusieurs années au sein du CESER au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (patronat).