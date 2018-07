Charron, France

Les premiers mots du mail reçu par France Bleu la Rochelle sont clairs : "Moi, j'offre du travail!". Le message émane du garage Bercier à Charron, à une vingtaine de kilomètres de la Rochelle, et à quelques encablures du Sud Vendée. "Nous offrons un poste de mécanicien automobile en CDI (contrat à durée indéterminée), à pourvoir dès mi-août".

La direction recherche une personne ayant un "Bac Pro MVA ou mieux son BTS maintenance véhicules option véhicules particuliers." Et de préciser : "autonomie et ponctualité seront grandement appréciées". Le salaire sera en fonction du diplôme obtenu.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le garage Bercier garagejybercier@orange.fr