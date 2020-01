Emploi : Une baisse du chômage en 2019 dans l’Yonne

Yonne, France

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) a baissé de 3,1% sur l’année 2019. Selon les chiffres de Pôle Emploi la baisse a été de 1,7% (-63.000) au quatrième trimestre. Dans l'Yonne, la baisse est moins sensible avec une diminution de seulement 1,8% sur 12 mois du nombre de chômeurs de catégorie A

Une baisse plus importante pour les 50 ans et plus

Au cours du dernier trimestre 2019, 340 personnes ont retrouvé du travail dans l’Yonne, alors que le nombre de demandeurs d’emploi a chuté de 2.3%.

Sur un an, ce sont les 50 ans et plus de cette même catégorie qui connaissent la plus forte diminution avec – 3.7% de chômeurs en moins.

Il y a 14 770 demandeurs d’emploi de catégorie A dans l’Yonne et 25 360 toutes catégories confondues.