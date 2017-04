Emploi: une entreprise sur 5 en Côte-d'Or envisage de recruter en 2017

1 entreprise sur 5 en Côte-d'Or envisage de recruter en 2017. C'est le résultat de l'enquête annuelle commandée par Pôle Emploi auprès des 73 000 entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Une bonne nouvelle pour l'emploi, même si pour les entreprises, 40 %% des projets sont jugés difficiles.

Une confirmation, c'est toujours dans le secteur viticole, que l'on trouve le plus d'offres d'emploi. Ce n'est pas vraiment une surprise, le secteur viticole est de loin le plus dynamique en offre d'emploi. Rien que sur le secteur de Beaune, les employeurs envisagent de recruter 2200 personnes. C'est aussi le secteur qui arrive en tête dans le canton de Montbard. Et c'est le deuxième à Dijon. Les entreprises côtes-d'oriennes ont besoin de viticulteurs mais aussi d'arboriculteurs et de cueilleurs.A noter que sur les 73 000 entreprises sollicitées, seules 1/3 ont répondu à l'enquête de Pôle Emploi.

8000 projets jugés difficiles

Autre secteurs demandeurs: l'hôtellerie et la restauration. On recherche des cuisiniers, des garçons de café, souvent en contrat saisonniers, raison pour laquelle, les patrons ont du mal à trouver du personnel qualifié. D'autres secteurs ont plus de mal à trouver la main d’œuvre nécessaire; c'est toujours le cas de la construction et à degré moindre du commerce. Autre motif encourageant : le CDI est la première forme de recrutement envisagée même si au final elle ne se confirme pas forcément. Dernier enseignement de cette enquête, près de la moitié des 16 000 projets de recrutement en Côte-d'Or sont jugés difficiles.