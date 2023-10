Emploi : une Seniors Académie en Mayenne pour lutter contre l'exclusion des plus de 50 ans

C'est une première en Mayenne : la création d'une Seniors Académie, le nom d'un dispositif mis en place par l'association Face, la Fondation agir contre l'exclusion. Dix demandeurs d'emploi de 46 à 69 ans ont été selectionnés pour participer à des ateliers pendant deux mois pour retrouver un travail.

"Ce n'est pas parce qu'on a plus de 45 ans qu'on n'a pas de motivation"

Isabelle Stéphant est cheffe de projet de la Seniors Académie : "ce sont des personnes éloignées de l'emploi, pour certaines depuis plus de deux ans, l'idée c'est de remettre à jour ses compétences. Les entreprises ont besoin de collaborateurs vu le marché de l'emploi tendu, ça permet aux entreprises de prendre de la hauteur et d'avoir un nouveau rapport sur les seniors. Et surtout ne laisser personne sur le côté".

Bruno Paillard a 69 ans, sa retraite ne lui suffit pas et il cherche donc un travail dans l'administratif, l'encadrement ou le recrutement avec ses diplômes d'ingénieur et de management : "j'ai quitté le bar que je tenais en 2021 et je me suis retrouvé sans solutions. On découvre ce dispositif, il y a de bons rapports et on espère pouvoir bénéficier d'un réseau pour distribuer des CV". Chaque volontaire du dispositif Face Mayenne sera suivi par un parrain ou une marraine issue d'une entreprise du département.