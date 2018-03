Hérault

Tous les ans, le même rituel : les gérants ou propriétaires d'hôtels, de restaurants ou de campings cherchent de la main d'oeuvre saisonnière pour satisfaire les très nombreux touristes qui choisissent le littoral héraultais pour passer leurs vacances d'été. Dans l'Ouest du département, depuis des années, recruteurs et candidats se retrouvaient tous ensemble à Valras-Plage dans une joyeuse cacophonie pas toujours propice aux échanges fructueux. Alors, cette année, Pôle-Emploi de Béziers a changé la formule. Ce mercredi, les employeurs ont reçu les postulants dans leur propre commune et même parfois au sein même de leur établissement. A Valras-Plage où la demande est la plus forte mais aussi à Sérignan et à Villeneuve-les-Béziers. Au total, quarante recruteurs et 200 emplois à pourvoir.

Julie Battini, conseillère entreprises à Pôle-emploi Béziers-Capiscol, détaille l'intérêt de cette nouveauté.

Pour les employeurs qui recrutent chez eux, c'est davantage de confort. Et pour les saisonniers, cela leur permet de prendre en compte les problèmes éventuels de transport.

Les candidats se sont succédé toute la journée et la plupart des postes sont d'ores et déjà pourvus. Mais comme le précise Julie Battini, si les retardataires sont cuisiniers ou pizzaiolos, aucun problème pour eux car ils sont peu à accepter d'être saisonniers.

Et pour les saisonniers qui préfèrent l'arrière-pays Ouest Héraultais à son littoral, d'autres employeurs vous attendent le mardi 20 mars à La Salvetat-sur-Agoût.

Claire, gérante d'un camping avec restaurant et Mathieu, candidat serveur.. déjà un peu complices © Radio France - Gaëlle Schüller