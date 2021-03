Emplois et souveraineté technologique au cœur d'une visite d'Agnès Pannier-Runacher chez Soitec en Isère

"Garder le quart d'heure d'avance technologique" et boucher "des trous dans la raquette". Voilà résumés en quelques mots la volonté et la stratégie de l'Etat en matière d'industrie électronique. En visite ce jeudi au sein de l'entreprise de matériaux semi-conducteurs Soitec - non loin du site de production d'un autre pilier français l'entreprise ST Microelectronics à Crolles - la secrétaire d'Etat à l'industrie Agnès Pannier-Runacher a fait quelques annonces qui promettent un soutien sans faille et renouvelé à une filière jugée stratégique et essentielle.

Un nouveau "Nano" en chantier

C'est à la fois un enjeu d'emplois et de souveraineté, alors que la pénurie de semi-conducteurs qui a frappé le monde en ce début d'année, a mis en évidence notamment notre dépendance, celle de nos industriels de l'automobile par exemple, au leader mondial le taïwanais TSMC. Amplifier l'activité "fonderie" en France et en Europe réclame beaucoup de moyens et sera notamment au cœur du prochain plan "Nano" appelé à succéder à Nano 2022, un grand plan d'investissement public/privé dans le domaine l'électronique, en lien avec le prochain IPCEI (Projet d'intérêt commun européen) électronique et connectivité. Un plan "qui devrait être plus large que le précédent, explique Agnès Pannier-Runacher, qui rassemblait seulement trois pays (NDLR quatre en fait : France, Allemagne, Italie et Royaume-Unis) et une poignée d'entreprises". Soitec - qui dans le cadre de Nano 2022 a fait 500 embauches et investis actuellement dans un troisième bâtiment à Bernin - et ST Microelectronics devraient encore en être partie prenante.

Agnès Pannier-Runacher à son arrivée à Bernin (Isère) © Radio France - Laurent Gallien

Le plan de relance "re-localiser"

Plus simplement la volonté de fabriquer en France pour soutenir l'emploi se traduit dans le plan de relance du gouvernement par un volet "re-localiser" qui vient de désigner 105 lauréats dont 22 dans le secteur de l'électronique. L'Etat va injecter pour eux "50 millions d'euros", explique Agnès Pannier-Runacher, afin qu'ils établissent leur futur production en France ou ramène des productions de l'étranger. En Isère Aryballe technologies (Grenoble - olfaction digitale), Cedrat technologies (Meylan - actionneurs, capteurs et système mécatroniques), Lynred (Veurey-Voroize - détecteurs infrarouges) et Microoled (Grenoble - micro-écrans OLED) font partie de la liste.

Intelligence artificielle embarquée et électronique de puissance

Concernant les forces sur lesquelles la France peut compter et qu'il convient d'appuyer - le fameux "quart d'heure d'avance technologique" - la secrétaire d'Etat, les Régions de France et les acteurs de la filière au sein du CSF, Comité stratégique de filière, ont signé ce jeudi un avenant au Contrat de filière qui complète la liste des stratégies à mener et sur lesquelles concentrer les efforts. Clairement identifiées il y a "l'intelligence artificielle embarquée" et "l'électronique de puissance". Cette dernière concerne la gestion des moteurs électriques de véhicules, qui doivent être toujours plus performants et toujours moins gourmands et représente "entre 300 euros et 1 000 euros par voiture". C'est un marché qui promet de passer de 1 milliard 600 millions aujourd'hui à plus de 10 milliards dans une dizaine d'année et qui peut, en fonction des acteurs déjà présents en France et compétitifs, "générer 4 000 emplois dan s l'automobile et au moins autant dans l'électronique".

Nous ne serons pas en retard sur la 6G - Emmanuel Sabonnadière, directeur du CEA-Leti

Le travail sur l'IA embarquée c'est celui qui va permettre à l'avenir non seulement des objets intelligents mais aussi un bond en avant dans la performance de nos outils. Plusieurs axes sont important comme la vision (avec un téléphone qui ne fonctionne que parce qu'il vous reconnait par exemple), mais aussi le rapport entre miniaturisation, puissance de calcul et consommation. "Aujourd'hui, explique Emmanuel Sabonnadière, directeur du CEA-Leti, autre pilier de l'électronique en France, l'intelligence artificielle se développe dans le cloud, avec beaucoup de données et beaucoup de puissance. Aujourd'hui un système d'intelligence artificielle use le portable en 15 minutes, donc tout l'enjeu ça va être de faire maigrir les algorithmes mais aussi de monter en compétence en puissance de calcul et puissance de consommation sur les portables". Un autre champ à investir est celui de la transmission des données :"Nous avons raté la 5G, regrette Emmanuel Sabonnadière, nous ne serons pas en retard sur la 6G!". Et puis après ? "Il y aura le quantique sur silicium". Vertige.

"Si l'automobile avait suivi l'évolution de l'électronique, explique le directeur du CEA-Leti, la 2CV coûterait aujourd'hui moins d'un euro et roulerait à la vitesse de la lumière".

Le site Soitec à Bernin (Isère) © Radio France - Laurent Gallien

Manque de main d'oeuvre

Mais quelle que soit la vitesse de la voiture il faut toujours être capable de graisser la mécanique et de changer une roue et un des principaux problèmes peut-être de la stratégie de développement électronique en France c'est l'emploi. Virginie Hoel, enseignante à l'université de Lille science et technologie, siège au CSF des industries électroniques. "Six recrutements sur dix sont difficiles selon les entreprises du secteur et des entreprises affirment avoir refusé des projets en raison d'un manque de main d'oeuvre". Ce n'est pas dans le numérique que ces bras et têtes manquent, mais dans des domaines "très analogiques". La filière cherche des ingénieurs hardware, des ingénieurs mécatronique mais aussi des techniciens opérateurs de salle blanches, des monteurs-câbleurs, des agents de maintenance électromécanique... En matière de formation initiale, la filière électronique va lancer, avec l'aide d'une agence de communication, une campagne dans les écoles, avec notamment un "kit d'intervention" auprès des collégiens et lycéens. Virginie Hoel et le CSF plaident pour "un renforcement de la science et de la technologie à l'école" et un développement de l'alternance.