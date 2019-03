Emplois : La Poste veut embaucher en CDI 620 facteurs en Ile-de-France

Paris, Île-de-France, France

La Poste poursuit ses embauches en Ile-de-France. En 2018, elle avait recruté 551 facteurs en CDI dans notre région, cette année elle en cherche 620. La Poste précise qu'aujourd'hui les facteurs ne sont plus de simples distributeurs de courriers. Ils ont un rôle plus important. Ils sont proches de leurs clients. Non seulement ils livrent de plus en plus de colis mais ils réalisent aussi beaucoup de prestations de services de proximité.

La Poste précise que "Malgré la baisse du courrier, le métier de facteur est donc un métier d’avenir, avant tout relationnel, polyvalent, connecté et qualifié."

Elle recrute à un niveau débutant et propose un parcours professionnel évolutif aux nouveaux embauchés qui leur permet d'évoluer dans le service courrier mais aussi dans tous les métiers de La Poste.

Les nouveaux facteurs bénéficieront d’une formation de 15 jours dédiée au métier de la distribution et de son environnement, au management de la santé et à la sécurité au travail.

Pour postuler, les candidats sont invités à se connecter sur laposterecrute.fr.