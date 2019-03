Emplois non pourvus dans le transport : "il faut se débarrasser de l'image du camionneur musclé en Marcel"

Le secteur des transports recherche actuellement plus de 13.000 chauffeurs de biens et de personnes. Des postes qui ne trouvent pas preneur, la faute en partie à la mauvaise image du métier. Florilège d'idées reçues à Poitiers.

Poitiers, France

"Quand t'es une femme et que tu es conducteur de bus, on te dit - oh bah dis donc comment t'arrives à conduire ce truc-là." Des anecdotes de ce genre, Vanessa en a malheureusement des dizaines à raconter. Ancienne conductrice de la RATP, elle travaille aujourd'hui chez Vitalis, le réseau de transports en commun du Grand Poitiers.

"Une fois à Paris, il neigeait et mon bus est parti en crabe, du coup j'ai stoppé le car pour ne pas avoir d'accident, et il y a un vieux monsieur qui m'a dit - bah de toute manière les bonnes femmes ne savent pas conduire... C'était l'ambiance de l'époque"

Ex-conducteur de poids-lourd, aujourd'hui conducteur de bus, Jean-Claude estime que "c'était un métier d'homme, il fallait avoir des bras, mais c'est beaucoup moins macho de nos jours". "Dans le temps, c'est vrai que les bus et les camions étaient très durs à conduire car il n'y avait pas la direction assistée, aujourd'hui il n'est plus question de force mais d'adresse et comme les femmes sont aussi adroites que les hommes, il n'y a pas de souci", témoigne Roanne, conducteur chez Vitalis depuis quatorze ans.

Entre 10.000 et 13.000 postes à pourvoir

Pour casser ces préjugés, l'opération "Transportez-vous bien" envoie sur les routes de France un camion de sensibilisation qui a fait escale lundi à Poitiers, sur le parking de Vitalis. "Aujourd'hui il manque entre 10 et 13.000 postes, dans des entreprises qui cherchent des conducteurs aussi bien dans le transport de marchandises que de voyageurs, c'est une question d'image", explique Frédéric Bissoulez, délégué comemrcial du groupe Klesia, specialisé dans les retraites et complémentaires santé, notamment des transporteurs.

"L'image du chauffeur de camion avec son Marcel et ses gros muscles, cette image freine les candidats"

L'opérateur Vitalis compte actuellement 250 conducteurs, dont un quart de femmes. Le réseau de transports en commun de l'agglomération de Poitiers recrute actuellement. Seules conditions pour candidater, être titulaire du permis D (Transport de personnes) et de la FIMO (Formation initiale minimum obligatoire), qui est également un prérequis pour la qualification professionnelle de conducteur routier.