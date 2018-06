Meurthe-et-Moselle, France

Devant la sale polyvalente d'Einville-au-Jard, ce jeudi, plusieurs centaines de candidats ont attendu pour déposer leur CV. Plus de 450 postes étaient à pourvoir en Meurthe-et-Moselle. Cet événement, organisé depuis une dizaine d'année par la Chambre d'agriculture et Pôle emploi, permet de mettre en relation une vingtaine de producteurs de fruits et des candidats motivés juste avant les récoltes début Août.

De jeunes candidats mais aussi des retraités

Sur la table devant Marie-José Daniel, les CV s’empilent. Elle travaille pour un producteur qui est propriétaire de 6.000 mirabelliers. Il recherche plusieurs dizaines de cueilleurs au profil précis "il faut être agile et se lever tôt" explique Marie-José. Pour être cueilleur il faut souvent se lever à 6h du matin. Un paramètre qui ne fait pas peur à Dominique qui de déposer son CV pour être conducteur de tracteur pendant la cueillette. Ce retraité veut faire ce job saisonnier "principalement pour l'argent" explique-t-il.

Les cueilleurs sont payés à la tâche. L'année dernière, ils empochaient 2 euros brut, auquel il faut ajouter 10% de congés payés, pour 1 paniers de 6 kilos de mirabelles récoltés. Un revenu correct pour Aurore qui vient de décrocher un job de cueilleuse à Saxon Sion. L'étudiante nancéienne a déjà travaillé dans le secteur agricole à La Rochelle l'année lors de l'épuration des tournesol "une fois qu'on a goûté à la cueillette c'est difficile d'arrêter. On a envie de continuer" affirme la jeune fille qui poursuit :

Evidemment c'est fatigant mais ça en vaut la peine puisqu'on gagne de l'argent en étant dehors avec la nature et une bonne ambiance." Aurore-étudiante

"La principale qualité d'un bon cueilleur c'est le courage"

Parmi les arboriculteurs présents, on compte Frédéric Denisot, qui possède 25 hectares de mirabelliers à Boucq dans le Toulois. Il cherchait plusieurs dizaines de cueilleurs pour cette saison. "La qualité d'un bon cueilleur c'est le courage " explique le producteur "c'est une activité qui est difficile et répétitive mais on essaye d'organiser les choses pour que les jeunes soient dans une ambiance festive. On est bien conscient qu'ils viennent pour gagner des sous et pas pour se faire engueuler. On a compris qu'ils venaient aussi pour la convivialité et l'ambiance."

Cette année, 650 candidats se sont présentés au forum de l'emploi saisonnier.